В Германии Россию обвинили в «игре в покер» по вопросам газа

«Это могло быть сделано намеренно с российской стороны, чтобы таким образом добиться скорейшего ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» , хотя не все юридические требования выполнены. Это стратегическое решение «Газпрома» против европейцев», — считает Бербок.