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Источник назвал возможным присоединение "Нафтогаза" к сертификации "Северного потока - 2"

ТАСС
32 минуты назад

Присоединение "Нафтогаза Украины" к сертификации Еврокомиссией газопровода "Северный поток - 2" технически осуществимо и может затянуть этот процесс на два месяца.

Об этом сообщил в среду ТАСС источник в институтах ЕС в Брюсселе.

"В процессе подготовки мнения по решению о сертификации немецкого национального регулятора Еврокомиссия может запросить мнения заинтересованных государств ЕС или заинтересованных компаний, в число которых может быть включен, соответственно, и "Нафтогаз Украины". В этом случае период в два месяца для предоставления заключения Еврокомиссии по решению немецкого регулятора будет продлен еще на два месяца", - сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос о правомочности и возможных последствиях участия "Нафтогаза Украины" в процессе сертификации "Северного потока - 2".

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