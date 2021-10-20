"В процессе подготовки мнения по решению о сертификации немецкого национального регулятора Еврокомиссия может запросить мнения заинтересованных государств ЕС или заинтересованных компаний, в число которых может быть включен, соответственно, и "Нафтогаз Украины". В этом случае период в два месяца для предоставления заключения Еврокомиссии по решению немецкого регулятора будет продлен еще на два месяца", - сообщил собеседник агентства в ответ на вопрос о правомочности и возможных последствиях участия "Нафтогаза Украины" в процессе сертификации "Северного потока - 2".