В ЕС признали способность Украины затянуть сертификацию «СП-2»

Присоединение «Нафтогаза Украины» к сертификации Еврокомиссией газопровода «Северный поток-2» технически возможно. Это признал источник ТАСС в институтах Евросоюза в Брюсселе.

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Участие украинской компании способно затянуть процесс на два месяца, отметил он. Еврокомиссия может запросить мнения заинтересованных государств ЕС или компаний, в число которых может быть включен и «Нафтогаз Украины», пояснил собеседник агентства. По его словам, в этом случае двухмесячный период, который предоставлен для заключения Еврокомиссии по решению немецкого регулятора, будет продлен еще на два месяца.

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов поставил властям Германии дедлайн в вопросе сертификации экспортного газопровода «Северный поток-2» — 8 января. По его словам, более ранняя сертификация тоже возможна и станет выгодна европейским потребителям российского газа.