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Новак оценил перспективы газового рынка ЕС

RT на русском
37 минут назад

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что ситуация на энергетическом рынке Европы, в том числе газовом, вряд ли выправится в краткосрочной перспективе.

Новак оценил перспективы газового рынка ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом он заявил в ходе совещания у президента России Владимира Путина.

«Мы внимательно мониторим ситуацию. Конечно, складывающаяся ситуация вызывает обеспокоенность. Пока, к сожалению, в ближайшее время мы не видим в краткосрочной перспективе, что баланс спроса и предложения в Европе выправится», — приводит РИА Новости слова Новака.

По его словам, многое будет зависеть от осенне-зимнего периода, температуры и потребности Европы в газе.

Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт заявил, что власти ФРГ внимательно наблюдают за ситуацией на газовом рынке в ЕС и находятся в постоянном контакте с Россией.

Экономика,Штеффен Зайберт,Александр Новак,Владимир Путин,ЕС,РИА Новости,
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