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В Киеве спрогнозировали отказ от импорта газа через 5 лет

Вероника Полынина
1 час назад

Украина может полностью обеспечить себя газом и отказаться от его покупки через пять лет, заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

В Киеве спрогнозировали отказ от импорта газа через 5 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Этой цели мы можем достичь в течение пяти лет», - сказал Витренко, его слова приводит ТАСС.

Глава «Нафтогаза» отметил, что успех будет зависеть от трех факторов. Первый из них - наращивание добычи газа, второй - увеличение производства биогаза.

По словам Витренко, на Украине имеется огромный потенциал для производства биогаза.

«Украина - самая большая по территории страна в Европе. Земля значительно дешевле, чем в Западной Европе, поэтому у нас есть большие возможности для построения солнечных, ветровых электростанций и производства биомассы. У нас развитый сельскохозяйственный сектор, что также важно для производства биогаза», - пояснил глава «Нафтогаза».

Кроме того, по мнению Юрия Витренко, для достижения энергетической независимости Украина должна работать над повышением энергоэффективности.

В 2015 году Украина отказалась от прямой закупки газа у России и стала формально покупать его у европейских компаний. Фактически же Украина берет часть транзитного газа, который направляется из России в Европу через украинскую ГТС.

Экономика,Юрий Витренко,Нафтогаз,ИТАР-ТАСС,
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