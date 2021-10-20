В Киеве спрогнозировали отказ от импорта газа через 5 лет

Украина может полностью обеспечить себя газом и отказаться от его покупки через пять лет, заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

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«Этой цели мы можем достичь в течение пяти лет», - сказал Витренко, его слова приводит ТАСС.

Глава «Нафтогаза» отметил, что успех будет зависеть от трех факторов. Первый из них - наращивание добычи газа, второй - увеличение производства биогаза.

По словам Витренко, на Украине имеется огромный потенциал для производства биогаза.

«Украина - самая большая по территории страна в Европе. Земля значительно дешевле, чем в Западной Европе, поэтому у нас есть большие возможности для построения солнечных, ветровых электростанций и производства биомассы. У нас развитый сельскохозяйственный сектор, что также важно для производства биогаза», - пояснил глава «Нафтогаза».

Кроме того, по мнению Юрия Витренко, для достижения энергетической независимости Украина должна работать над повышением энергоэффективности.