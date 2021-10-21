В Европе нашли выход из газовой зависимости от России

Европейскому союзу следует направить инвестиции в сжиженный природный газ (СПГ) для того, чтобы стать более независимым от России. Об этом заявил глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер в интервью германскому редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в преддверии открывающегося 21-22 октября саммита ЕС.

«Существует понимание, что независимость в области энергоснабжения является важной целью ЕС. Вот почему, например, сейчас нам нужны инвестиции в сжиженный газ, который мы можем покупать по всему миру, чтобы стать более независимыми от [президента России Владимира] Путина», – подчеркнул Вебер.

По его словам, цены на газ являются одним из способов давления на Европу, которым может воспользоваться Москва. При этом глава ЕНП отметил, что Россия всегда соблюдала свои контрактные обязательства на поставку газа, однако не предлагала их нарастить.

Говоря об энергетическом кризисе в Европе, Вебер заявил, что «сегодняшние дебаты о ценах на энергоносители - это всего лишь предвкушение того, чего можно ожидать от необходимого перехода на климатически нейтральные технологии». По мнению Вебера, его не следует осуществлять за счет социально незащищенных слоев населения.

Глава ЕНП уверен, что для совместного согласования цен на энергоносители Евросоюз должен использовать свои рычаги на рынке.

«Европа также должна быстрее избавиться от зависимости от старых ископаемых форм энергии и способствовать переходу на возобновляемые источники энергии», – подытожил Вебер.