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На Украине заявили об условии для сертификации «Севпотока-2»

Лера Букина
1 час назад

Директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова заявила, что запуск «Северного потока-2» под контролем «Газпрома» негативно отразится на использовании и дальнейшем функционировании украинской ГТС в ее текущей конфигурации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кроме того, будет поставлена под угрозу наша способность содействовать доступу других участников рынка газа ЕС к украинским газовым хранилищам, торговле газом между странами-членами ЕС, граничащими с Украиной, а также перспективы транзита водорода в Европу», – цитирует агентство Белькову.

В «Операторе ГТС Украины» считают, что оператора «Северного потока-2» можно сертифицировать только при условии, что он будет полностью отделен и независим от «Газпрома». По словам Бельковой, этого требует законодательство ЕС.

Bloomberg: Россия поставила ЕС условие для увеличения поставок газа

Накануне стало известно, что «Нафтогаз Украины» и «Оператор ГТС Украины» подали заявки в немецкий энергетический регулятор Bundesnetzagentur на участие в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG.

18 октября стало известно, что первую нитку «Северного потока-2» заполнили техническим газом. О завершении строительства российского газопровода было объявлено 10 сентября.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели» заявил, что скорейшему запуску «Северного потока-2» мешают административные барьеры. Он отметил, что Россия могла бы увеличить поставки газа в Европу после запуска «Северного потока-2», что снизило бы напряженность на европейском рынке газа.
Экономика,Видео,Владимир Путин,Нафтогаз,Газпром,ЕС,Bloomberg,
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