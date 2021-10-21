Директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова заявила, что запуск «Северного потока-2» под контролем «Газпрома» негативно отразится на использовании и дальнейшем функционировании украинской ГТС в ее текущей конфигурации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кроме того, будет поставлена под угрозу наша способность содействовать доступу других участников рынка газа ЕС к украинским газовым хранилищам, торговле газом между странами-членами ЕС, граничащими с Украиной, а также перспективы транзита водорода в Европу», – цитирует агентство Белькову.

В «Операторе ГТС Украины» считают, что оператора «Северного потока-2» можно сертифицировать только при условии, что он будет полностью отделен и независим от «Газпрома». По словам Бельковой, этого требует законодательство ЕС.

Накануне стало известно, что «Нафтогаз Украины» и «Оператор ГТС Украины» подали заявки в немецкий энергетический регулятор Bundesnetzagentur на участие в процедуре сертификации Nord Stream 2 AG.

18 октября стало известно, что первую нитку «Северного потока-2» заполнили техническим газом. О завершении строительства российского газопровода было объявлено 10 сентября.