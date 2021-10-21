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Цены на макароны взлетят

Алиса Селезнёва
50 минут назад

Производители уведомили торговые сети о повышениях цен на макаронные изделия на 15–20% в связи с резким ростом стоимости пшеницы твердых сортов. Об этом пишут «Известия».

Цены на макароны взлетят
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, в сентябре крупнейшие производители макарон - «Макфа», «Барилла Рус», «Экстра М», «Самарские мельницы» и другие - обратились в кабмин с просьбой сдержать подорожание пшеницы. По их данным, с июля середину сентября сырье выросло в цене на 80% и рост продолжается.

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При этом производители заявили, что действующий в России со 2 июня механизм зернового демпфера, призванный сгладить скачки цен, не защищает внутренний рынок и нужны новые меры. По их мнению, необходимо введение дополнительной пошлины на пшеницу твердых сортов до конца августа 2022 года в $190–210 за тонну.

В России подешевели лук и капуста

Рост цен на сырье, в частности пшеницу твердый сортов, производители макарон связали с небольшими посевными площадями под эту культуру, засушливой погодой и небольшим урожаем в Казахстане, который обеспечивает 30–40% потребностей российских переработчиков, и высокими ценами на мировых рынках. Производители также отметили, что макаронные изделия из твердой пшеницы в России популярны и рост цен на них может ограничить доступность продукции для покупателей.

В торговых сетях подтвердили, что производители уже начали сообщать о подорожании макаронных изделий. В свою очередь правительство поручило ФАС и Минсельхозу доложить о причинах роста цен на пшеницу твердых сортов. Минэкономразвития, Минфин и Минсельхоз также должны изучить вопрос об оказании мер господдержки для производителей и оценить возможность изменения экспортной пошлины на пшеницу.

В Минсельхозе пояснили изданию, что уже прорабатывают вопрос расширения мер господдержки аграриев, чтобы нарастить объемы производства пшеницы.

К концу сентября, по данным Минэкономразвития, годовая инфляция в продовольственном сегменте достигла 9,41 процента. Заметнее всего подорожали капуста (на 77,05 процента), картофель (на 52,53 процента), морковь (на 30,16 процента) и лук (на 29,21 процента).

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова ранее прогнозировала, что большинство продуктов в РФ до конца года подорожают как минимум на пять процентов, но возможен и рост цен до 15 - 20 процентов. Драйверами роста Долгова назвала муку, макароны и хлебобулочные изделия (так как дорожает пшеница). Также эксперт ждет роста цен на некоторые крупы и сезонные овощи и фрукты - отечественный урожай собран и практически распродан. Кроме того, аналитики прогнозируют нехватку собственного урожая картофеля в РФ. Это означает, что картофель на прилавках будет импортным и более дорогим.
Экономика,Макфа,Минэкономразвития,ФАС,Минсельхоз,Минфин,газета "Известия",
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