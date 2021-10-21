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Дерипаска призвал ЦБ «открыть глаза» на криптовалюты

Лера Букина
45 минут назад

Банку России необходимо начать всерьез развивать рынок криптовалют в стране, написал в своем Telegram-канале российский бизнесмен Олег Дерипаска.

Дерипаска призвал ЦБ «открыть глаза» на криптовалюты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пора уже открыть глаза и заняться криптовалютой всерьез. Пока наш ЦБ инфантильно закрывает глаза на растущий рынок криптовалют, Минфин США инвестирует в развитие именно в этом направлении. За океаном уже давно поняли, что неподконтрольные цифровые платежи способны не только свести на нет эффективность всего механизма экономических санкций, на который власти делают ставку уже 20 лет подряд, но и обрушить доллар в целом», — написал он.

По его словам, Минфин США вкладывается в развитие этого направления, так как видит в неконтролируемом государством развитии рынка валют риски дефолта по госдолгу.

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«В стареющем американском истеблишменте желающих повоевать еще достаточно, и оружие экономического поражения затачивается с новой силой. Или мы так и хотим остаться полигоном для его испытания со стороны более предусмотрительного противника?», — добавил бизнесмен.

В сентябре первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что Центральный банк РФ видит высокие риски в развитии рынка криптовалют. По его словам, регулятор ведет работу с банками, чтобы ограничить переводы платежей в пользу криптовалютных бирж и готовит законодательные изменения.

Накануне стоимость биткоина обновила исторический максимум и превысила $67 тысяч.
Экономика,Олег Дерипаска,Сергей Швецов,Казначейство США,Центральный банк России,ФБР,
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