В бундестаге высказались за скорый запуск «Северного потока — 2»

Запуск газопровода «Северный поток — 2» мог бы помочь ситуации на европейском энергетическом рынке. Такое мнение в беседе с агентством dpa высказали председатели комитетов бундестага ФРГ по экономике и энергетике, а также по экономическому сотрудничеству и развитию Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр.

Высокий спрос на природный газ требует быстрого ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2», — подчеркнули депутаты.

Цены на газ в Европе резко подскочили в последние месяцы. На развитии ситуации сказался в том числе низкий уровень заполненности хранилищ на континенте. Когда 13 октября Европа начала активно отбирать газ из своих ПХГ, они были заполнены на 78%, что ниже показателя последних пяти лет на 14%.