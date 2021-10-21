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Во Франции заморозят цены на газ

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о том, что в стране заморозят цены на газ. Его слова в эфире телеканала TF 1 передает РИА Новости.

Во Франции приняли решение заморозить цены на газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Кастекса, цены будут заморожены на протяжении всего 2022 года. Такое решение было принято исходя из прогнозов экспертов, которые считают, что снижение цен на сырье будет происходить медленнее, чем предполагалось. Отмечается, что изначально власти страны планировали затормозить цены до апреля.

Цены на газ в Европе стремительно выросли за последние месяцы на фоне сокращения поставок из России и Норвегии и более высокого спроса на энергию. 6 октября стоимость газа подобралась к отметке в две тысячи долларов за тысячу кубометров, но затем снизилась после слов Путина о возможном расширении поставок.

При этом президент России Владимир Путин указывал, что страна не заинтересована в росте цен на газ. Он отметил, что снижение потребления газа в странах Евросоюза (ЕС) может сказаться и на российских компаниях, в том числе на «Газпроме».

Экономика,Владимир Путин,Газпром,ЕС,РИА Новости,
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