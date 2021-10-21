Во Франции приняли решение заморозить цены на газ

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о том, что в стране заморозят цены на газ. Его слова в эфире телеканала TF 1 передает РИА Новости.

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По словам Кастекса, цены будут заморожены на протяжении всего 2022 года. Такое решение было принято исходя из прогнозов экспертов, которые считают, что снижение цен на сырье будет происходить медленнее, чем предполагалось. Отмечается, что изначально власти страны планировали затормозить цены до апреля.

Цены на газ в Европе стремительно выросли за последние месяцы на фоне сокращения поставок из России и Норвегии и более высокого спроса на энергию. 6 октября стоимость газа подобралась к отметке в две тысячи долларов за тысячу кубометров, но затем снизилась после слов Путина о возможном расширении поставок.