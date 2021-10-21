«Транспортные сети не справляются с нагрузкой»

Китай отправляет все больше товаров в Европу через транспортные сети России, и нагрузка продолжает расти. В РЖД отмечают увеличение транзита почти на 50% с начала года. Крупнейший оператор контейнерных перевозок «Трансконтейнер» заявил, что сети не справляются с возросшей нагрузкой. А логистические компании фиксируют задержки в поставках. Приведет ли ситуация к товарному коллапсу — разбиралась «Газета.Ru».

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Российские транспортные сети не могут справиться с возросшей нагрузкой, возникшей из-за того, что Китай решил отправлять больше товаров по железнодорожным и автомобильным маршрутам. На такой шаг китайские поставщики идут из-за желания сэкономить: доставка грузов морским путем дорожает.

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Как сообщили "Газете.Ru" в пресс-службе РЖД, основной прирост грузовых перевозок сейчас приходится на маршрут Китай – Европа – Китай. За девять месяцев 2021 года объем транзита составил более 569 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент, рост на 47%). В целом по итогам года в компании ожидают рекордных показателей по контейнерным перевозкам: 1 млн ДФЭ. В РЖД объяснили это тем, что морские перевозки подорожали.

"Ситуация на рынке морских перевозок крайне волатильна, ставки фрахта продолжают обновлять рекорды, во многих случаях увеличились и сроки доставки – из-за судов, простаивающих в очередях к портам", - отметили в компании.

Справляются ли сети с нагрузкой

Сейчас транспортные сети уже перегружены, заявили "Газете.Ru" в пресс-службе "Трансконтейнера" (крупнейший российский оператор железнодорожных контейнерных перевозок, входит в группу компаний "Дело").

"На сегодняшний день сети не справляются с возросшей нагрузкой, сроки доставки в связи с этим увеличились. Тем не менее, несмотря на предельную нагрузку на инфраструктуру, перевозка по железнодорожным маршрутам все равно быстрее, чем через Deep Sea", - сообщили в компании.

В связи с этим увеличивается и стоимость перевозок, добавили в "Трансконтейнере", при этом перевозки по железной дороге "остаются более привлекательными по цене, чем по морю".

"Например, транспортировка груза по Deep Sea Шанхай-Германия стоит $14-15 тыс., эта же перевозка по железной дороге обходится грузоотправителям ориентировочно на 20% дешевле", - уточнили там.

В РЖД при этом заявили, что с их стороны "никаких задержек и препятствий в перевозках транзитных контейнеров нет". Перевозки по железной дороге – "это предсказуемый сервис", говорят в компании.

Как отметили в РЖД, тарифы остаются неизменными, и даже с учетом стоимости сопутствующих услуг доставка получается более выгодной.

"Если в начале года стоимость доставки грузов в контейнерах по железной дороге между Азией и Европой была вдвое ниже, чем морем, то сейчас разница достигла трех с половиной раз", - сообщили в пресс-службе РЖД.

В свою очередь руководитель отдела интермодальных перевозок транспортно-логистической компании Itella в России Юлия Никитина сообщила "Газете.Ru", что и с железнодорожными перевозками есть сложности: это касается поиска порожнего оборудования, наличия мест на поездах, прохождения границы. Задержки поставок тоже бывают, говорит Никитина.

"Определенно ощущается нарастающее напряжение из-за приближающихся Рождества и Нового года, которое в ноябре традиционно достигнет своего пика. Задержки в поставках есть, и возникают они по причине постоянно меняющегося расписания выхода поездов и дефицита свободных мест", - рассказала Юлия Никитина.

Часть заказчиков по этой причине выбирают более дорогую доставку: автомобильную или воздушную, добавила она. При этом с грузовым автотранспортом ситуация тоже непредсказуемая, отмечает Никитина.

"Большая часть поставок следует с выгрузкой на промежуточный склад на российско-китайской границе, после чего загрузку российской машины можно ждать до месяца, так как на данный момент из-за нехватки квот на въезд наблюдаются очереди", - рассказала она.

По ее словам, простой грузовиков оплачивают клиенты, что увеличивает стоимость перевозки. В случае с дорогими товарами это некритично, но у дешевой продукции может значительно вырасти себестоимость, добавила она.

В транспортной группе компаний AsstrA сообщили, что со своей стороны пока не наблюдают существенных задержек при железнодорожных перевозках именно в России. Однако там подчеркнули, что в Европе ситуация иная: поскольку все поезда, которые идут из Китая в ЕС, проходят несколько "бутылочных горлышек", больше всего проблем наблюдается именно там.

"К примеру, польские железнодорожные терминалы сейчас не в состоянии обрабатывать приходящие контейнеры. Даже поезда с госзаказами могут стоять неделями на белорусской стороне, ожидая перехода", - рассказал руководитель отдела железнодорожных перевозок регионов ЕС и Китай AsstrA Владислав Мартин.

Так, по его данным, несколько поездов с товарами стоят в Белоруссии уже около 40-50 дней.

"Основные сложности кроются в загруженности терминалов и дисбалансе импорта и экспорта в торговых отношениях ЕС и Китая", - говорит Мартин.

"Все погранпереходы перегружены и улучшение будет только тогда, когда объемы упадут, то есть при возвращении ставок морского фрахта на более адекватный уровень. В таком случае спрос на железнодорожные отправки несколько снизится", - отметил он.

Пресс-служба транспортной группы FESCO на момент сдачи материала не ответила на вопросы "Газеты.Ru" о возможных проблемах с поставками и подорожании перевозок.

Есть ли проблемы у онлайн-магазинов

В пресс-службе AliExpress "Газете.Ru" сообщили, что бросили дополнительные силы на усиление логистики в преддверии большой распродажи 11 ноября, поэтому помимо железнодорожного транспорта используют также авто- и авиа-доставку.

"Нагрузка на коммерческие грузовые отправления не влияет на регулярную доставку заказов наших пользователей", - отметили в компании.