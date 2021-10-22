Текущая ситуация с инфляцией характеризуется высоким уровнем неопределенности, и не исключено, что на потребительском рынке появятся очередные «черные лебеди». Об этом «Известиям» сообщила замминистра экономического развития Полина Крючкова.

«Черными лебедями» называются труднопрогнозируемые и редкие события, приводящие к значительным негативным последствиям. Автором теории является Нассим Николас Талеб.

На инфляцию до конца года будут влиять такие факторы, как предложение сельхозпродукции на внутреннем рынке, мировые цены, состояние глобальных логистических цепочек, а также положение на энергорынке Европы, пояснили в пресс-службе Минэкономразвития.

Согласно последним данным Росстата на 18 октября, инфляция ускорилась до 7,78% в годовом выражении, что стало максимумом с 2016 года.

По словам Крючковой, пока нельзя говорить о том, что пик инфляции пройден.

«Трудно прогнозировать, что следующее рванет, где порвется цепочка поставки», – цитирует ее издание.

Эксперты, опрошенные «Известиями», в целом разделяют позицию Минэка по инфляционным рискам, однако их прогнозы немного расходятся.

Основной фактор инфляции - подорожание продовольствия, заявила руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина. Однако она указала на наличие позитивных драйверов, которые могут ее замедлить. Речь идет о полной уборке урожая и торможении цен в некоторых сегментах, например, на рынке стройматериалов и электроники. По мнению Сафиной, «черным лебедем» может стать турбулентность мировых цен на энергоносители из-за их высокой корреляции на глобальном и внутреннем рынках.

В настоящее время инфляция приближается к своему пику, однако появление «больших черных лебедей» является маловероятным, считает Директор Центра исследований экономической политики МГУ Олег Буклемишев.

Неопределенность в краткосрочной перспективе обусловлена зимней погодой, отметил директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. Речь идет о локальном спросе на энергоресурсы, а также решениях крупнейших центральных банков. Если нынешние тенденции инфляции сохранятся, декабрь к декабрю будет выше 7,5%, прогнозирует эксперт.