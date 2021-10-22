В Германии призвали ускорить запуск «Северного потока-2»

Запуск трубопровода «Северный поток-2 урегулировал бы ситуацию на европейском энергетическом рынке. Об этом заявили председатели комитетов бундестага по экономике и энергетике, а также по экономическому сотрудничеству и развитию Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр, передает Welt.

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«Высокий спрос на природный газ требует быстрого ввода в эксплуатацию "Северного потока-2"», — подчеркивается в их заявлении.

При этом Эрнст и Рамзауэр указали на ответ федерального правительства, в котором говорится об отсутствии признаков несоблюдения контрактных обязательств российскими поставщиками энергии.

18 октября стало известно о том, что первая нитка российского газопровода «Северный поток-2» заполнена техническим газом. О завершении строительства российского газопровода было объявлено 10 сентября.