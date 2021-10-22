Минсельхоз сообщил о стабилизации цен на мясо

Минсельхоз рассказал, что правительство приняло серию мер для стабилизации цен на мясную продукцию: в частности, до конца года животноводческие предприятия получат субсидии на десять миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее представители торговых сетей рассказали «Известиям» о повышении цен на мясную продукцию на 7 - 20 процентов с конца октября — начала ноября.

Ритейлеры заявили, что о росте цен их предупредили крупные компании-мясопереработчики, в том числе «Мираторг», «Останкино», «Дымов» и «Клинский».

В Минсельхозе рассказали, что животноводческие и мясоперерабатывающие предприятия работают в условиях повышения издержек, поэтому правительство решило их поддержать.

В частности, в России ввели «плавающую» экспортную пошлину на зерно, а также на год продлили импорт основной кормовой составляющей - сои и соевого шрота.

Кроме того, животноводы могут пользоваться льготными «короткими» кредитами на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот, а также льготными займами на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства.