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Минсельхоз сообщил о стабилизации цен на мясо

Мария Иванова
1 час назад

Минсельхоз рассказал, что правительство приняло серию мер для стабилизации цен на мясную продукцию: в частности, до конца года животноводческие предприятия получат субсидии на десять миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Минсельхоз сообщил о стабилизации цен на мясо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее представители торговых сетей рассказали «Известиям» о повышении цен на мясную продукцию на 7 - 20 процентов с конца октября — начала ноября.

Ритейлеры заявили, что о росте цен их предупредили крупные компании-мясопереработчики, в том числе «Мираторг», «Останкино», «Дымов» и «Клинский».

В Минсельхозе рассказали, что животноводческие и мясоперерабатывающие предприятия работают в условиях повышения издержек, поэтому правительство решило их поддержать.

В частности, в России ввели «плавающую» экспортную пошлину на зерно, а также на год продлили импорт основной кормовой составляющей - сои и соевого шрота.

Кроме того, животноводы могут пользоваться льготными «короткими» кредитами на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот, а также льготными займами на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов животноводства.

Десять миллиардов рублей субсидий, который выделят животноводам в этом году, пойдут на компенсацию затрат на закупку кормов. С 2022 года распределять господдержку будут «с акцентом» на эту отрасль сельского хозяйства, благодаря этому вырастут проценты производства мяса и не будет ценовых колебаний.

Экономика,Мираторг,Минсельхоз,газета "Известия",
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