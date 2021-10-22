Журналисты расшифровали значение новой броши Набиуллиной

После резкого повышения ключевой ставки на традиционной пресс-конференции председатель Центробанка Эльвира Набиуллина появилась с новой брошью в виде лука со стрелами. Как пишет «Ведомости», таким образом, она могла показать решительную готовность ЦБ побороть выросшую до 7,8% инфляцию.
Другую версию высказало издание РБК в Telegram-канале. Предположительно, Набиуллина решила предупредить, что россиян ждут «голодные игры». Основным оружием главной героини серии книг Сьюзен Коллинз были лук и стрелы.
Также корреспонденты выразили мысль, что таким образом ЦБ собирается «атаковать» инфляцию, чтобы она приблизилась к целевому показателю в 4%. Кроме того, по предположению журналистов, Набиуллина может намекать на Купидона и любовь.
Отметим, что 22 октября ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5% – на 0,75 п.п. Это стало уже шестым повышением ставки подряд – с 4,25% в 2020 году. Кроме того, регулятор не исключает еще одного повышения показателя в декабре этого года, причем сразу на 1 п. п.