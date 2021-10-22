Журналисты расшифровали значение новой броши Набиуллиной

После резкого повышения ключевой ставки на традиционной пресс-конференции председатель Центробанка Эльвира Набиуллина появилась с новой брошью в виде лука со стрелами. Как пишет «Ведомости», таким образом, она могла показать решительную готовность ЦБ побороть выросшую до 7,8% инфляцию.

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Другую версию высказало издание РБК в Telegram-канале. Предположительно, Набиуллина решила предупредить, что россиян ждут «голодные игры». Основным оружием главной героини серии книг Сьюзен Коллинз были лук и стрелы.

Также корреспонденты выразили мысль, что таким образом ЦБ собирается «атаковать» инфляцию, чтобы она приблизилась к целевому показателю в 4%. Кроме того, по предположению журналистов, Набиуллина может намекать на Купидона и любовь.