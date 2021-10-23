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Украина предложила Евросоюзу альтернативу «Северному потоку-2»

Елена Прошина
30 минут назад

Украинские власти предложили Евросоюзу альтернативу использованию российского газопровода «Северный поток-2», сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Алексея Данилова.

Украина предложила Евросоюзу альтернативу «Северному потоку-2»
Фото: ТАССТАСС

По его словам, возможности украинской газотранспортной системы позволяют обеспечивать транзит гораздо большего объема газа, особенно в нынешний кризисный период. Глава СНБО предложил ЕС определить специальные условия транспортировки дополнительных объемов природного газа в объеме не меньше 55 миллиардов кубометров в год.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский предложил компании «Газпром» скидку на транзитные поставки газа в ЕС в объеме сверх установленных контрактом.

«Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50 процентов», — сказал глава государства.

В подземных газохранилищах страны достаточно газа, чтобы провести отопительный сезон, отметил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

Как сообщалось ранее, власти Украины обманывают украинцев, когда говорят, что Киев отказался от импорта газа из России в пользу топлива из Европы, сообщила лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. По словам депутата, сегодня в стране газа нет и придется его приобретать по высокой стоимости.

Экономика,Алексей Данилов,Юрий Витренко,Владимир Зеленский,Юлия Тимошенко,Газпром,ЕС,Lenta.ru,
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