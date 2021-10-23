Украина предложила Евросоюзу альтернативу «Северному потоку-2»

Украинские власти предложили Евросоюзу альтернативу использованию российского газопровода «Северный поток-2», сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны Алексея Данилова.

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По его словам, возможности украинской газотранспортной системы позволяют обеспечивать транзит гораздо большего объема газа, особенно в нынешний кризисный период. Глава СНБО предложил ЕС определить специальные условия транспортировки дополнительных объемов природного газа в объеме не меньше 55 миллиардов кубометров в год.

Тем временем, президент Украины Владимир Зеленский предложил компании «Газпром» скидку на транзитные поставки газа в ЕС в объеме сверх установленных контрактом.

«Учитывая текущий тариф на транзит, скидка составит, как я предполагаю, 50 процентов», — сказал глава государства.

В подземных газохранилищах страны достаточно газа, чтобы провести отопительный сезон, отметил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.