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В Британии предрекли России поражение в «газовой войне»

Елена Прошина
30 минут назад

Поставки газа в Европу по «Северному потоку — 2» избыточны с точки зрения потребностей континента в этом природном сырье. В конце концов Россия проиграет в «газовой войне». Такое мнение британского экономиста и специалиста по Украине Тимоти Эша приводит издание NV.ua.

В Британии предрекли России поражение в «газовой войне»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В материале утверждается, что и без «Северного потока-2» Европа не испытывает недостатка в транзитных мощностях для поставок газа на свою территорию, утверждает Эш. Украина способна за год прокачивать 145 млрд кубометров, «Турецкий поток», — еще 175 млрд кубометров. Таким образом, пропускная способность этих двух направлений полностью покрывает годовой спрос на газ в Европе, делает вывод эксперт.

По его словам, проблема кроется в возможном желании России пропустить по украинскому маршруту не более 40 млрд кубометров газа в год. На этом основании Эш утверждает, что Россия искусственно создает кризис транзита газа в Европу, используя его как политическое оружие.

«Вот почему, по моему мнению, Россия в конце концов проиграет. Она повела себя как ненадежный поставщик энергоносителей. Европа ускорит диверсификацию поставок энергии, чтобы уменьшить свою зависимость», — пишет Эш.

Что касается текущей ситуации на европейском энергорынке, то он уверен: власти государств континента не дадут населению замерзнуть будущей зимой и не позволят ценам на топливо вырасти чрезмерно.

Экономика,Тимоти Эш,
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