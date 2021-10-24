Вместо выплат: эксперт предрек введение талонов на еду

Из-за масштабного роста цен на продовольствие в мировой и российской экономике правительство может ввести талоны на еду для наименее обеспеченных слоев населения. Такое мнение в интервью Ura.ru высказал главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

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По его мнению, продовольственных талонов – это самое правильное решение. Это лучше, чем раздача денег, так как они могут быть потрачены на другие товары, считает эксперт.

Цены в дальнейшем будут только расти. Это происходит из-за печати денег американскими и европейскими центральными банками. Кроме того, в будущем на динамике цен на продукты скажется и европейский энергетический кризис, так как многие предприятия, производящие удобрения, используют газ. Из-за его дефицита эти предприятия могут закрыться.

Финансовый аналитик Виталий Калугин полагает, что инфляция может достигнуть пиковых значений к концу весны и составит до 10%.