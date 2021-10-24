На Украине предложили вдвое перекрыть поставки по «Северному потоку — 2»

Газотранспортная система (ГТС) Украины может прокачать 11 млрд куб. м газа в Европу до конца этого года дополнительно к нынешним поставкам. Об этом заявила советник министра энергетики Лана Зеркаль, сообщает «Радио Свобода» (СМИ признано в России иноагентом). По словам Зеркаль, нежелание использовать возможности украинской ГТС связано только с намерением ускорить сертификацию нового маршрута, а не с нехваткой топлива.

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Она подчеркнула, что такое предложение вдвое превышает объемы, которые обещало руководство «Газпрома» в августе в случае запуска «Северного потока-2» — 5,6 млрд куб. м. Таким образом, связи между отказом увеличивать поставки российского газа в регион и разрешением на прокачку через новый газопровод нет, считает советник.

Зеркаль отметила, что Россия из-за «политики газового шантажа» не хочет использовать украинскую ГТС.

Они её не используют, потому что хотят, чтобы запустились «потоки», которые они будут полностью контролировать и фактически держать Европу в своих газовых «объятиях», — сказала она.