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На Украине предложили вдвое перекрыть поставки по «Северному потоку — 2»

News.ru
1 час назад

Газотранспортная система (ГТС) Украины может прокачать 11 млрд куб. м газа в Европу до конца этого года дополнительно к нынешним поставкам. Об этом заявила советник министра энергетики Лана Зеркаль, сообщает «Радио Свобода» (СМИ признано в России иноагентом). По словам Зеркаль, нежелание использовать возможности украинской ГТС связано только с намерением ускорить сертификацию нового маршрута, а не с нехваткой топлива.

На Украине предложили вдвое перекрыть поставки по «Северному потоку — 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она подчеркнула, что такое предложение вдвое превышает объемы, которые обещало руководство «Газпрома» в августе в случае запуска «Северного потока-2» — 5,6 млрд куб. м. Таким образом, связи между отказом увеличивать поставки российского газа в регион и разрешением на прокачку через новый газопровод нет, считает советник.

Зеркаль отметила, что Россия из-за «политики газового шантажа» не хочет использовать украинскую ГТС.

Они её не используют, потому что хотят, чтобы запустились «потоки», которые они будут полностью контролировать и фактически держать Европу в своих газовых «объятиях», — сказала она.

Украина предложила Евросоюзу альтернативу «Северному потоку-2»

Ранее сообщалось, что заполнение газом второй нитки «Северного потока — 2» завершится в середине декабря. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Поставки по первой нитке, которая уже заполнена газом, могут начаться на следующий день после разрешения регулятора Германии, пояснил президент. Путин подтвердил, что Россия может поставить дополнительные объёмы газа на европейский рынок.

Экономика,Владимир Путин,Газпром,ЕС,радио "Свобода",
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