В Молдавии объяснили многомиллионный долг за газ перед Россией

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Экс-премьер Молдавии рассказал о многомиллионном долге за газ перед Россией

Газета.Ru
42 минуты назад

Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что большая часть долга Молдавии за газ перед «Газпромом» ($394 млн) была накоплена с 2011 по 2015 годы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Фото: ReutersReuters

По его словам, долг составляет $444,1 млн. При этом он подчеркнул, что в период с 2016 года по август 2021 года не было накоплено ни цента долга.

Ранее представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что в ситуации с поставками газа в Молдавию нет никакой политики, компания не может работать в убыток. Представитель компании подчеркнул, что Молдавия «сама провоцирует кризис», и они не могут допустить потерь налоговых выплат в бюджет России.

Куприянов отметил, что появившиеся сведения о существующем намерении властей Молдавии ликвидировать предприятие «Молдовагаз», на котором висят долги за поставленный газ, вызывают непонимание.

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Компания остановит поставки газа в Молдавию в случае неуплаты долга. По словам Куприянова, молдавская сторона задолжала $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет $709 млн.

Экономика,Сергей Куприянов,Газпром,
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