Bloomberg: Страны ЕС начнут воровать газ друг у друга

Европейские страны будут вынуждены воровать топливо друг у друга, чтобы спасти свое население от замерзания этой зимой. Такой прогноз сделали аналитики агентства Bloomberg.

Агентство сообщает, что хранилища газа европейских стран заполнены на 71%, что на 20% меньше нормы. По мнению аналитиков, когда наступят морозы, правительства пойдут на запрет экспорт газа. В частности, о такой мере заговорили в Сербии. Также данный вопрос обсуждают в Норвегии.

Эксперты прогнозируют, что больше всего пострадает Германия, так как она на 90% зависит от импорта. Страна готова пренебречь евросолидарностью и начать перекупать газ, который предназначен для менее состоятельных европейских стран, пишут аналитики агентства.

Цены на газ в Европе резко поднялись в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная стоимость ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF достигала 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября цена повысилась больше чем в два раза. Когда показатель достиг максимума в 1969 долларов за тысячу кубометров, стоимость голубого топлива на мировом рынке начала падать.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в росте цен на энергию в Европе. По его словам, Москва «закручивает вентиль».