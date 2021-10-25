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Bloomberg: Страны ЕС начнут воровать газ друг у друга

Лера Букина
48 минут назад

Европейские страны будут вынуждены воровать топливо друг у друга, чтобы спасти свое население от замерзания этой зимой. Такой прогноз сделали аналитики агентства Bloomberg.

Агентство сообщает, что хранилища газа европейских стран заполнены на 71%, что на 20% меньше нормы. По мнению аналитиков, когда наступят морозы, правительства пойдут на запрет экспорт газа. В частности, о такой мере заговорили в Сербии. Также данный вопрос обсуждают в Норвегии.

Эксперты прогнозируют, что больше всего пострадает Германия, так как она на 90% зависит от импорта. Страна готова пренебречь евросолидарностью и начать перекупать газ, который предназначен для менее состоятельных европейских стран, пишут аналитики агентства.

Газовый кризис: Россия и Европа зашли в тупик

Цены на газ в Европе резко поднялись в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная стоимость ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF достигала 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября цена повысилась больше чем в два раза. Когда показатель достиг максимума в 1969 долларов за тысячу кубометров, стоимость голубого топлива на мировом рынке начала падать.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в росте цен на энергию в Европе. По его словам, Москва «закручивает вентиль».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что «Газпром» выполняет все обязательства по поставке газа в Европу и готов к новым долгосрочным контрактам, чтобы обеспечить потребителей природным газом.
Экономика,Видео,Дмитрий Песков,Газпром,ЕС,Bloomberg,
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