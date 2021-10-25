Большую часть долга за газ перед «Газпромом» Молдавия накопила с 2011 по 2015 годы. Об этом в своем Telegram-канале написал экс-премьер республики Ион Кику. Речь идет о $394 млн.

«Газпром» ранее заявил о готовности продолжать поставки газа в Молдавию, если республика погасит долг в $700 млн. В противном случае с 1 декабря поставки могут быть остановлены.

«О долгах, накопленных «Молдовагаз» перед «Газпромом» — долг составляет 444,1 миллион долларов (без учета пени), который сформирован следующим образом: 39,9 миллион долларов (8,8%) — 2006-2007 годы, 394,1 миллиона долларов (88,7%) — 2011-2015 годы, 10,7 миллионов долларов (2,4%) — сентябрь 2021 года» — написал Кику.

По его словам, в период с 2016 года по август 2021 года страна не накопила ни цента долга.

1 октября компания «Газпром» приняла решение продлить контракт с Молдавией на поставку газа на месяц, при этом стоимость топлива повысилась до $790 за 1000 кубометров. Компания «Молдовагаз» 6 октября сообщила о превышении потребления газа в стране поставок топлива из России, что может повлечь за собой проблемы с поставкой электроэнергии.

В стране 13 октября ввели «режим тревоги» из-за ситуации в газовом секторе. А 22 октября парламент Молдавии ввел режим ЧП на 30 дней из-за дефицита газа. В постановлении сказано, что за этот период Комиссия по чрезвычайным ситуациям примет меры по оперативной закупке недостающих объемов голубого топлива.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица на брифинге 19 октября заявила, что Молдавия находится в поисках альтернативных путей импорта газа, продолжая при этом переговоры с «Газпромом».