Эксперты: Польша и Украина не спасут Молдавию

Эксперты НСН уверены, что Кишиневу следует прекратить поиски других вариантов поставок и договориться с «Газпромом».

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Правительство Молдавии на фоне спора с российской компанией «Газпром» решило закупить газ у Польши. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Кишинев подписал контракт на пробную закупку 1 миллиона кубометров газа. Договор заключен между молдавской госкомпанией Energocom и польской PGNiG. Молдавские власти подчеркивают, что это первая покупка газа из альтернативных источников в истории страны.

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А накануне стало известно, что Украина на условии возврата поставит газ Молдавии, которая столкнулась с дефицитом топлива на фоне затянувшихся переговоров с «Газпромом». Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул, что с такой просьбой к украинскому правительству обратилась премьер Молдавии Наталья Гаврилица.

Комментируя это заявление, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что газовые договоренности Молдавии с Украиной являются антикризисным шагом, который никак не повлияет на переговоры Кишинева с «Газпромом».

«Никак не повлияет (на переговоры Молдавии с «Газпромом» - прим. НСН). Это антикризисный вариант, чтобы они просто физически не замерзли и не остались без тепла. Нужно было что-то предпринимать. В целом, для того, чтобы "зайти" в осенне-зимний сезон и продлить переговорный процесс с "Газпромом", 700 млн кубометров – это нормально. Всего Молдавия потребляет около 3 млрд кубометров газа, из которых 1,2 млрд кубов – это часть Молдавии, а 1,8 - Приднестровья. В зимний период они потребляют в районе 350 млн кубов в месяц. Соответственно, на пару месяцев им хватит», - сказал Пикин.

При этом он отметил, что Молдавии выгоднее заплатить долг России, чем пролонгировать контракт с «Нафтогазом» до конца зимнего периода.

В свою очередь, заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высмеял заявления украинской стороны о достигнутом рамочном соглашении на поставку 700 миллионов кубометров газа в Молдавию.

«У Киева не всё благополучно с запасами газа. Было закачано порядка 18 миллиардов кубических метров, но примерно четверть этого газа находится в подземных хранилищах в режиме таможенного склада и Украине не принадлежит, еще как минимум 4 миллиарда кубов – это буферный газ, его просто нельзя поднять. В итоге никто толком не может сказать, сколько конкретно газа Украина может поднять. Точнее, боятся сказать, потому что это может вызвать вполне обоснованную панику среди населения. Вся эта клоунада в стиле "а мы вам 700 миллионов поставим" – другой вопрос, а самой Украине хватит? Или же этот газ будет браться на бирже и перепродаваться Молдавии втридорога? В таком случае, что мешает молдаванам самим пойти на биржу пойти и купить газ – если он есть», - выразил недоумение Фролов.

Вместе с тем, ранее «Газпром» пригрозил остановить поставки газа в Молдавию, если Кишинев не оплатит долг. По словам официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, сейчас он составляет 433 миллиона долларов. А с учётом просроченных платежей сумма превышает 700 миллионов долларов. Он также отметил, что в случае, если оплата не будет произведена полностью и новый контракт не будет подписан в срок, «Газпром» остановит поставки в Молдавию. Куприянов подчеркнул, что «здесь нет никакой политики»: «Газпром» не может работать себе в убыток.

Бывший спикер парламента Приднестровья Александр Щерба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал не дожидаться момента, когда «Газпром» займёт более жесткую позицию, в результате чего пострадают жители и левого, и правого берега. Долг со стороны Приднестровья, по его словам, не критический.

Добавим, в этом году «Газпрому» и Молдавии удалось достичь соглашения по поставкам газа только до конца октября. Прийти к согласию сторонам мешает ценовой вопрос: в прошлом году средняя цена на газ для Молдавии составляла лишь 149 долларов за 1 тыс. куб. м, а к сентябрю 2021-го она возросла до 550 долларов. В октябре Молдавия и вовсе платит рыночные 790 долларов за 1 тыс. куб. м, отмечает РБК.