Россия причастна к энергетическому кризису в Европе, потому что «Газпром» уменьшает поставки газа. Об этом заявил бывший замглавы Центробанка Сергей Алексашенко , при котором в 1998 году произошел дефолт.

Сергей Алексашенко сослался на заявление гендиректора «Газпром экспорта» Елены Бурмистровой, которая сообщила корпоративному журналу компании, что по итогам года объем поставок газа в Европу и Турцию может достичь 183 млрд кубометров. По словам Алексашенко, в прошлом году «Газпром» экспортировал 174,9 млрд кубометров, что на 5% меньше. Но по итогам девяти месяцев экспорт газа в этом году был на 15,2% больше по сравнению с прошлым годом.