Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 70.13EUR 81.74BRENT 85.11
Войти в почту

Экс-замглавы ЦБ обвинил «Газпром» в энергокризисе в Европе

Ura.Ruиещё 1
49 минут назад

Россия причастна к энергетическому кризису в Европе, потому что «Газпром» уменьшает поставки газа. Об этом заявил бывший замглавы Центробанка Сергей Алексашенко, при котором в 1998 году произошел дефолт.

Сергей Алексашенко сослался на заявление гендиректора «Газпром экспорта» Елены Бурмистровой, которая сообщила корпоративному журналу компании, что по итогам года объем поставок газа в Европу и Турцию может достичь 183 млрд кубометров. По словам Алексашенко, в прошлом году «Газпром» экспортировал 174,9 млрд кубометров, что на 5% меньше. Но по итогам девяти месяцев экспорт газа в этом году был на 15,2% больше по сравнению с прошлым годом.

«Таким образом, руководитель „Газпром экспорта“ заявляет о том, что в четвертом квартале текущего года экспорт газа в дальнее зарубежье будет на 23% ниже уровня года прошлого. Получается, что, вопреки надеждам европейцев, Россия не только не нарастит поставки газа в Европу в конце года, а сильно их сократит», — написал Сергей Алексашенко на своем сайте.

URA.RU направило запрос в «Газпром экспорт», на момент публикации ответа не поступило.

Раскрыты подробности сделки Молдавии и Польши по газу

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия увеличила поставки газа в Европу, а американцы недопоставили восемь миллиардов кубометров газа. «Газпром» не получает сверхприбыли от поставок газа в Европу, потому что Россия заинтересована в долгосрочных контрактах, сказал глава России.
Экономика,Видео,Сергей Алексашенко,Владимир Путин,Газпром,Центральный банк России,
95
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители