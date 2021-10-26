Россия причастна к энергетическому кризису в Европе, потому что «Газпром» уменьшает поставки газа. Об этом заявил бывший замглавы Центробанка Сергей Алексашенко, при котором в 1998 году произошел дефолт.
Сергей Алексашенко сослался на заявление гендиректора «Газпром экспорта» Елены Бурмистровой, которая сообщила корпоративному журналу компании, что по итогам года объем поставок газа в Европу и Турцию может достичь 183 млрд кубометров. По словам Алексашенко, в прошлом году «Газпром» экспортировал 174,9 млрд кубометров, что на 5% меньше. Но по итогам девяти месяцев экспорт газа в этом году был на 15,2% больше по сравнению с прошлым годом.
«Таким образом, руководитель „Газпром экспорта“ заявляет о том, что в четвертом квартале текущего года экспорт газа в дальнее зарубежье будет на 23% ниже уровня года прошлого. Получается, что, вопреки надеждам европейцев, Россия не только не нарастит поставки газа в Европу в конце года, а сильно их сократит», — написал Сергей Алексашенко на своем сайте.
URA.RU направило запрос в «Газпром экспорт», на момент публикации ответа не поступило.