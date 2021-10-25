Власти России регулярно мониторят цены на продовольствие, однако стоит учесть и объективные факторы роста цен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это инфляционные процессы и неблагоприятная международная конъюнктура. Об этом сообщает «Прайм».

«Существуют как субъективные факторы, с которыми активно работает правительство, так и объективные факторы, которые нужно просто принимать как данность — я имею в виду инфляционные процессы», — заявил представитель Кремля.

По поручению президента страны правительство наладило постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен, отметил Песков. Они нацелены на предотвращение скачкообразного повышения цен.

Что касается мер поддержки населения и бизнеса в связи с пандемией, то пресс-секретарь президента РФ считает, что их на данном этапе достаточно.