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В Кремле объяснили рост цен на продукты

Лера Букина
1 час назад

Власти России регулярно мониторят цены на продовольствие, однако стоит учесть и объективные факторы роста цен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это инфляционные процессы и неблагоприятная международная конъюнктура. Об этом сообщает «Прайм».

«Существуют как субъективные факторы, с которыми активно работает правительство, так и объективные факторы, которые нужно просто принимать как данность — я имею в виду инфляционные процессы», — заявил представитель Кремля.

По поручению президента страны правительство наладило постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен, отметил Песков. Они нацелены на предотвращение скачкообразного повышения цен.

Цены на макароны взлетят

Что касается мер поддержки населения и бизнеса в связи с пандемией, то пресс-секретарь президента РФ считает, что их на данном этапе достаточно.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ведомство повысило прогноз по инфляции по итогам 2021 года с 5,8% до 7,4%. По словам министра, на разгон продовольственной инфляции влияют два фактора: нетипичное удорожание овощей и фруктов, а также ускорение роста цен на мясо.
Экономика,Видео,Максим Решетников,Дмитрий Песков,Минэкономразвития,
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