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«Начнем терять ВВП»: Украина определила опасную для себя цену на газ

Лера Букина
1 час назад

При дорогом газе, в частности, при среднегодовой стоимости импортного «голубого топлива» около $900 за тысячу кубометров некоторые отрасли экономики Украины неизбежно будут терять ВВП, заявил в интервью изданию ZN.UA первый вице-премьер Украины Алексей Любченко. Об этом сообщает «Прайм».

«При среднегодовой цене импортного газа около 900 долларов мы начнем терять ВВП. Это мы уже смоделировали. До этого у нас все будет нормально, с точки зрения ВВП, но не с точки зрения отдельных отраслей промышленности», — подчеркнул он.

Как отметил Любченко, при дорогом газе цены производителей в ряде отраслей начинают закономерно расти, и такой рост в основном ляжет на плечи потребителей.

Молдавия отказалась признавать исторический долг за газ

«Инфляционный навес надо ждать в следующем году. Этот год мы проходим без сюрпризов. Откровенно говоря, такая цена за газ — это наш шанс измениться раз и навсегда. Когда, как не сейчас, пришло время заговорить об энергоэффективности, утеплении, экономии?» – подытожил первый вице-премьер.

Цены на газ в Европе резко поднялись в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная стоимость ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF достигала $515 за тысячу кубометров, а к концу сентября цена выросла больше чем в два раза. Когда показатель достиг максимума в $1969 за тысячу кубометров, стоимость голубого топлива на мировом рынке начала падать.

Ранее в октябре Владимир Зеленский заявил о заинтересованности Киева в сохранении прокачки топлива по своей территории, чтобы избежать существенных финансовых потерь. Речь идет о $2 млрд в год.
Экономика,Видео,Владимир Зеленский,
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