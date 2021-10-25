При дорогом газе, в частности, при среднегодовой стоимости импортного «голубого топлива» около $900 за тысячу кубометров некоторые отрасли экономики Украины неизбежно будут терять ВВП, заявил в интервью изданию ZN.UA первый вице-премьер Украины Алексей Любченко. Об этом сообщает «Прайм».
«При среднегодовой цене импортного газа около 900 долларов мы начнем терять ВВП. Это мы уже смоделировали. До этого у нас все будет нормально, с точки зрения ВВП, но не с точки зрения отдельных отраслей промышленности», — подчеркнул он.
Как отметил Любченко, при дорогом газе цены производителей в ряде отраслей начинают закономерно расти, и такой рост в основном ляжет на плечи потребителей.
«Инфляционный навес надо ждать в следующем году. Этот год мы проходим без сюрпризов. Откровенно говоря, такая цена за газ — это наш шанс измениться раз и навсегда. Когда, как не сейчас, пришло время заговорить об энергоэффективности, утеплении, экономии?» – подытожил первый вице-премьер.
Цены на газ в Европе резко поднялись в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная стоимость ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF достигала $515 за тысячу кубометров, а к концу сентября цена выросла больше чем в два раза. Когда показатель достиг максимума в $1969 за тысячу кубометров, стоимость голубого топлива на мировом рынке начала падать.