Молдавии потребовались доказательства долга перед «Газпромом»

Властям Молдавии нужно провести независимый аудит исторических долгов перед «Газпромом» до того, как признавать обязательства по ним, заявил молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну. Как сообщает ТАСС, данное заявление прозвучало в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.

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«Мы готовы продолжить переговоры по проблеме долга, но наша позиция не изменилась. Нам необходимо исследование, независимый аудит, который подтвердит этот долг до подписания любых обязательств», – сказал Спыну.

Он отметил, что накопление долга перед российской компанией началось в 1994 году, и Молдавия готова обсуждать его. Вице-премьер республики сообщил, что правительство планирует продолжить переговоры по поставкам газа. Встреча Спыну с главой «Газпрома» Алексеем Миллером состоится 27 октября в Санкт-Петербурге.

«Правительство Молдавии продолжит переговоры о поставках газа с «Газпромом» в интересах граждан страны», – подчеркнул Спыну.

Он признал, что переговоры проходят сложно, но Молдавия заинтересована в долгосрочном контракте.

Ранее экс-премьер республики Ион Кику заявил, что большую часть долга за газ перед «Газпромом» Молдавия накопила с 2011 по 2015 годы. Речь идет о $394 млн.

«Газпром» заявил о задолженности Молдавии в размере $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн.

Если республика не погасит долг, то с 1 декабря поставки газа могут быть остановлены, предупредили в российской компании.

1 октября компания «Газпром» приняла решение продлить контракт с Молдавией на поставку газа на месяц, при этом стоимость топлива повысилась до $790 за 1000 кубометров. Компания «Молдовагаз» 6 октября сообщила о превышении потребления газа в Молдавии поставок топлива из России, что может повлечь за собой проблемы с поставкой электроэнергии.