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Молдавии потребовались доказательства долга перед «Газпромом»

Лера Букина
26 минут назад

Властям Молдавии нужно провести независимый аудит исторических долгов перед «Газпромом» до того, как признавать обязательства по ним, заявил молдавский вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну. Как сообщает ТАСС, данное заявление прозвучало в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.

Молдавии потребовались доказательства долга перед «Газпромом»
Фото: ТАССТАСС

«Мы готовы продолжить переговоры по проблеме долга, но наша позиция не изменилась. Нам необходимо исследование, независимый аудит, который подтвердит этот долг до подписания любых обязательств», – сказал Спыну.

Он отметил, что накопление долга перед российской компанией началось в 1994 году, и Молдавия готова обсуждать его. Вице-премьер республики сообщил, что правительство планирует продолжить переговоры по поставкам газа. Встреча Спыну с главой «Газпрома» Алексеем Миллером состоится 27 октября в Санкт-Петербурге.

«Правительство Молдавии продолжит переговоры о поставках газа с «Газпромом» в интересах граждан страны», – подчеркнул Спыну.

Он признал, что переговоры проходят сложно, но Молдавия заинтересована в долгосрочном контракте.

Кремль высказался о газовом споре с Молдавией

Ранее экс-премьер республики Ион Кику заявил, что большую часть долга за газ перед «Газпромом» Молдавия накопила с 2011 по 2015 годы. Речь идет о $394 млн.

«Газпром» заявил о задолженности Молдавии в размере $433 млн, а с учетом просрочки платежей – $709 млн.

Если республика не погасит долг, то с 1 декабря поставки газа могут быть остановлены, предупредили в российской компании.

1 октября компания «Газпром» приняла решение продлить контракт с Молдавией на поставку газа на месяц, при этом стоимость топлива повысилась до $790 за 1000 кубометров. Компания «Молдовагаз» 6 октября сообщила о превышении потребления газа в Молдавии поставок топлива из России, что может повлечь за собой проблемы с поставкой электроэнергии.

В стране 13 октября ввели «режим тревоги» в связи с ситуацией в газовом секторе. А 22 октября парламент Молдавии ввел в стране на 30 суток режим ЧП из-за дефицита газа. В постановлении сказано, что за этот период Комиссия по чрезвычайным ситуациям примет меры по оперативной закупке недостающих объемов голубого топлива.
Экономика,Алексей Миллер,Газпром,
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