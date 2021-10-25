«Будет все очень печально»: Молдавии предсказали кризис в случае отказа от газа из РФ

Экспорт газа в Молдавию составляет 1,5 процента от всего объема топлива, поставляемого «Газпромом» в западном направлении. Отклонение этой сделки существенно не повлияет на энергетическую компанию, в свою очередь отказ республики от российского газа может спровоцировать серьезный кризис внутри страны. Так в беседе с «Лентой.ру» оценил риски директор Фонда энергетического развития и эксперт по энергетике Сергей Пикин.

Ранее бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику сообщил, что большая часть долга Молдавии перед «Газпромом» — 394 миллиона долларов — была накоплена с 2011 по 2015 годы.

Видео дня

Он привел данные, согласно которым на сегодняшний день долг составляет 444,1 миллиона долларов без учета пени. Из них 39,3 миллиона долларов долга образовались с 2006 по 2007 год, еще 10,7 миллиона — в сентябре 2021-го, а с 2016 года по август 2021 года не было накоплено «ни единого цента долга».

Разум возобладает

Пикин сообщил, что заявления «Газпрома» о приостановке поставок газа в Молдавию в случае, если Кишинев не возвратит долг, необходимо воспринимать вполне серьезно.

«Компания уже останавливала поставки газа. Это было совершено в отношении Украины, например. Тут нет позиции “верю — не верю”. Если сторона покупателя не пойдет навстречу, значит, поставки будут приостановлены», — добавил эксперт.

По его мнению, в случае отказа Молдавии от предложенных «Газпромом» условий ситуация в республике сильно ухудшится.

«Понятно, что будет все очень печально. Вместо поставок из России газ им придется закупать каким-то образом у других поставщиков, но известно, что это будет тот же российский газ, только покупать они его будут в два раза дороже», — высказался Пикин.

Если Молдавия откажется от российского газа, это может спровоцировать кризис, в частности, в стране начнут расти цены, добавил он.

Поставлять газ в Молдавию некому, заявил эксперт. Топливо в республику может попасть только через Украину.

«Киев может часть поставок, которые реверсом к ним попадают, отдавать Молдавии. Но только ценник реверса равен спотовой цене. А спот сейчас 1000-1200 [долларов за тысячу кубометров], это в два раза больше, чем предложил “Газпром”», — сообщил Пикин.

Для «Газпрома» отказ от поставок в Молдавию не обернется кризисом, в отличие от ситуации, которая последует за таким решением в самой республике.

«Поставка в Молдавию укладывается в полтора процента от всего объема экспортируемого газа в западном направлении. Они потребляют три миллиарда кубометров газа, 1,2 миллиарда сама Молдавия и 1,8 — Приднестровье. Если сравнить с Германией, то туда поставляется в десятки раз больше», - сказал эксперт.

Конфликт неслучайно вывели на высокий уровень, отметил эксперт. В условиях, когда «Газпром» предлагает выгодные условия для сделки, поведение Молдавии выглядит как минимум странно.

«Покупатель задолжал денег и не хочет отдавать. Продавец предлагает заплатить долги, заключить новый контракт и еще и скидку дает. Если убрать все слова — «Газпром», «Молдавия» и «газ» — то ситуация абсолютно нормальная в рамках бизнес-предложения. Чтобы получить новый товар, вы должны заплатить за старый. Причем, так как мы не вчера знакомы, мы готовы еще и скидку вам дать», — пояснил Пикин.

По мнению эксперта, долги Молдавии далеко не критические. У республики еще есть время одуматься, добавил он. «Сейчас “Газпром” с учетом скидки предлагает им цену на газ в 600 долларов за кубометр, а котировки в Европе последние два месяца держатся на уровне 1000-1200. Вот и сравните, что выгоднее. Я думаю, что разум возобладает, время еще есть, долги не колоссальные, это не миллиарды долларов, тем более что правительство Молдавии подтверждает эту задолженность», — заявил он.

Сложная ситуация с поставками газа в Молдавии сложилась по вине властей республики, долг за поставленный газ составляет $433 млн. Об этом сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"В настоящее время сложилась весьма сложная ситуация с поставками российского газа в Молдову. Вина за это целиком и полностью лежит на властях Молдовы. Речь идет о кризисе неплатежей со стороны Молдовы за российский газ", - сказал он.

Он пояснил, что у республики скопился долг за уже поставленный газ.

"В настоящее время тело долга составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет $709 млн. При этом представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности. Представителям Молдовы также не нравится цена на газ, хотя ценообразование здесь понятно и прозрачно", - добавил он.

При этом Куприянов сообщил, что "Газпром" готов продлить контракт на поставки газа Молдавии при полном погашении долга.

"Несмотря на накопившиеся долги молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. "Газпром" и здесь идет навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года", - сказал он.

При этом Куприянов отметил, что "если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову".

Никакой политики

Куприянов подчеркнул, что в ситуации с поставками газа в Молдавии нет политики, "Газпром" не может работать в убыток.

"Здесь нет никакой политики. "Газпром" - акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис", - сказал он.

Куприянов добавил, что у "Газпрома" вызывают непонимание появившиеся сведения о существующем намерении властей Молдавии ликвидировать предприятие "Молдовагаз", на котором висят долги Молдавии "Газпрому" за поставленный газ. "За полученный товар надо платить вовремя", - подчеркнул он.

"Молдовагаз" и "Газпром" 30 сентября продлили контракт на поставку газа до конца октября, то есть на время проведения консультаций. В этом месяце республика будет импортировать газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. Вместе с тем в прошлом году она платила в среднем $148,87 за аналогичный объем, и предстоящее подорожание вызвало обеспокоенность у общественности страны.

Власти Молдавии на переговорах с "Газпромом" просят снизить цену, рассчитывая платить в среднем $200-300 за 1 тыс. куб. м. Взамен Кишинев предлагает обсудить погашение исторических долгов, а также отодвинуть сроки внедрения положений Третьего энергетического пакета ЕС, который затрагивает инвестиции "Газпрома" в республике. Молдавский парламент по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября из-за дефицита газа в стране.

Представители «Газпрома» и молдавских властей не смогли добиться успехов на переговорах у замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, пишет РИА Новости со ссылкой на источник. По информации журналистов, существуют риски полного прекращения поставок газа в эту страну.

Двухдневные российско-молдавские переговоры по газовой тематике <...> закончились безрезультатно, — поделился информацией источник агентства.

По его словам, заключение нового контракта до 1 ноября «весьма сомнительно», а риски полного прекращения поставок высоки.

По сведениям ТАСС, российская сторона предложила «справедливую рыночную цену» и скидку в 25%, но молдавская делегация требовала установить цены на уровне в два раза ниже рыночного.

Компания «Молдовагаз» в октябре сообщила, что в стране не хватает газа из России. В связи с этим жителей попросили сократить потребление топлива. В настоящее время покрытие нехватки импорта газа осуществляется из запаса газа магистральных газопроводов республики. 22 октября парламент Молдавии ввёл режим ЧП на 30 дней в связи с дефицитом газа.

Ранее стало известно, что из-за нехватки природного газа Молдавия просит Евросоюз о чрезвычайных поставках. Молдавские власти готовы пойти на экстренные меры из-за того, что поставки энергоресурса из России упали на треть.

Цена за тысячу кубометров газа для Молдавии составляет $790, что в пять раз больше, чем в прошлом году. Бывший президент страны Игорь Додон считает, что весь переговорный процесс — это популизм. По мнению политика, Кишинёв будет покупать тот же российский газ, только дороже.

Молдавская госкомпания "Energocom" ведет поиск дополнительных источников закупки газа у других поставщиков, чтобы обеспечить республику, пока правительство ведет переговоры о новом контракте с "Газпромом". Об этом сообщил в понедельник вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Москве.

Таким образом он прокомментировал сообщение украинского издания "Экономическая правда", которое, ссылаясь на источник в украинском правительстве, сообщило, что компания "Нафтогаз" подписала с Energocom рамочное соглашение о поставках в Молдавию до 700 млн куб. м газа в случае необходимости.

Правительство Молдовы

"На данный момент Energocom запустила международный тендер по закупке газа, который необходим, чтобы иметь резерв, если давление в трубопроводах снизится", - пояснил Спыну. Вместе с тем он подчеркнул, что "правительство продолжит переговоры с "Газпромом" о новом договоре на поставки газа и оплате "исторического долга" российской компании. Следующий их раунд запланирован на среду 27 октября в Санкт-Петербурге.

Москва рассчитывает на продолжение диалога с Кишиневом по теме газа, у российской стороны по этому вопросу предельно понятная, коммерческая позиция. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как-то продолжать диалог надо. Все позиции хорошо понятны: позиция российской стороны, "Газпрома" предельно понятна, предельно проста. Это коммерческая позиция, которая включает в себя известные скидки. Поэтому, конечно, надеемся, что разговор так или иначе будет продолжаться", - указал представитель Кремля.

При этом, по его словам, глава российского государства Владимир Путин пока не планирует контактов с молдавским руководством по этой теме.