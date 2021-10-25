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Эксперт предрек «настоящую холодную зиму» Европе в 2022 году

Елена Прошина
32 минуты назад

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что в скором времени европейские страны будут вынуждены ускорять запуск «Северного потока — 2».

Европе предрекли «настоящую холодную зиму»
Фото: ТАССТАСС

Аналитик объясняет это тем, что с грядущими холодами государствам ЕС придется тратить накопленный газ, а поскольку своих запасов у них нет, они начнут обращаться к России. Об этом он сообщил изданию «ПолитРоссия».

«Как известно, объемы запасов всегда можно нарастить, что-то докупить и так далее. Проблема в том, что если холода нагрянут внезапно, европейцы просто не успеют этого сделать — объемы закупок резко не увеличиваются. То есть я полагаю, что с приходом зимы все энергокомпании ЕС начнут тратить имеющиеся запасы, а уже в следующем году поймут, что пополнить их больше негде. Вот тогда, в 2022 году, и начнется настоящая холодная зима», — пояснил Юшков.

Он также отметил, что Россия не сможет быстро поставить топливо другим странам, так как отказалась от хранения сверхконтрастных объемов.

По мнению эксперта, дефицит газа в Европе является вопросом времени, и государства ЕС будут вынуждены бороться за ресурс.

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Избежать этого, считает Юшков, получится, только если уже приступить к переговорам с «Газпромом» об увеличении зимних поставок или ускорить процесс запуска газопровода «Северный поток — 2».

Экономика,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,Газпром,
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