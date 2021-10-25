Европе предрекли «настоящую холодную зиму»

«Как известно, объемы запасов всегда можно нарастить, что-то докупить и так далее. Проблема в том, что если холода нагрянут внезапно, европейцы просто не успеют этого сделать — объемы закупок резко не увеличиваются. То есть я полагаю, что с приходом зимы все энергокомпании ЕС начнут тратить имеющиеся запасы, а уже в следующем году поймут, что пополнить их больше негде. Вот тогда, в 2022 году, и начнется настоящая холодная зима», — пояснил Юшков.