Европе предрекли «настоящую холодную зиму»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что в скором времени европейские страны будут вынуждены ускорять запуск «Северного потока — 2».
Аналитик объясняет это тем, что с грядущими холодами государствам ЕС придется тратить накопленный газ, а поскольку своих запасов у них нет, они начнут обращаться к России. Об этом он сообщил изданию «ПолитРоссия».
«Как известно, объемы запасов всегда можно нарастить, что-то докупить и так далее. Проблема в том, что если холода нагрянут внезапно, европейцы просто не успеют этого сделать — объемы закупок резко не увеличиваются. То есть я полагаю, что с приходом зимы все энергокомпании ЕС начнут тратить имеющиеся запасы, а уже в следующем году поймут, что пополнить их больше негде. Вот тогда, в 2022 году, и начнется настоящая холодная зима», — пояснил Юшков.
Он также отметил, что Россия не сможет быстро поставить топливо другим странам, так как отказалась от хранения сверхконтрастных объемов.
По мнению эксперта, дефицит газа в Европе является вопросом времени, и государства ЕС будут вынуждены бороться за ресурс.
Избежать этого, считает Юшков, получится, только если уже приступить к переговорам с «Газпромом» об увеличении зимних поставок или ускорить процесс запуска газопровода «Северный поток — 2».