Молдавия нашла замену российскому газу

Молдавия заключила контракт с польской нефтегазовой компанией PGNiG на пробную поставку 1 млн кубометров газа. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».
Правительство Молдавии не разглашает цену, по которой страна будет закупать польский газ. При этом власти пообещали, что тарифы для населения не изменятся. Ранее местные СМИ называли цену в 1200 долларов за тысячу кубометров.
25 октября стало известно о неудачных переговорах делегации партии социалистов Молдавии с заместителем главы администрации Кремля Дмитрием Козаком. Молдавская сторона пыталась убедить Москву пойти на дополнительные уступки и компромиссы по поставкам российского газа и предоставить 50-процентную скидку от рыночной цены.
«Газпром» был согласен предоставить Кишиневу скидку в размере 25%, но с условием обязательного погашения накопленной задолженности за уже поставленный газ, даже с большой рассрочкой.
Ранее Молдавия заключила соглашение с украинским «Нафтогазом» о поставках до 700 млн кубометров газа в случае необходимости.