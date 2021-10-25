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Молдавия нашла замену российскому газу

Вероника Полынина
31 минуту назад

Молдавия заключила контракт с польской нефтегазовой компанией PGNiG на пробную поставку 1 млн кубометров газа. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

Молдавия нашла замену российскому газу
Фото: EPAEPA

Правительство Молдавии не разглашает цену, по которой страна будет закупать польский газ. При этом власти пообещали, что тарифы для населения не изменятся. Ранее местные СМИ называли цену в 1200 долларов за тысячу кубометров.

25 октября стало известно о неудачных переговорах делегации партии социалистов Молдавии с заместителем главы администрации Кремля Дмитрием Козаком. Молдавская сторона пыталась убедить Москву пойти на дополнительные уступки и компромиссы по поставкам российского газа и предоставить 50-процентную скидку от рыночной цены.

«Газпром» был согласен предоставить Кишиневу скидку в размере 25%, но с условием обязательного погашения накопленной задолженности за уже поставленный газ, даже с большой рассрочкой.

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Ранее Молдавия заключила соглашение с украинским «Нафтогазом» о поставках до 700 млн кубометров газа в случае необходимости.

Экономика,Дмитрий Козак,Администрация Президента РФ,Нафтогаз,Газпром,ИА Sputnik,
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