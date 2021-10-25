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В Госдепе призвали Россию поставить дополнительный газ в Европу через Украину

Елена Прошина
43 минуты назад

Представитель госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн заяявил, что Россия "может и должна" увеличить поставки газа в Европу по действующим трубопроводам, в том числе через газотранспортную систему Украины, пишет РИА Новости.

В Госдепе призвали Россию поставить дополнительный газ в Европу через Украину
Фото: ReutersReuters

"Единственным поставщиком, который способен изменить ситуацию на европейском энергетическом рынке этой зимой, является Россия. Они могут нарастить добычу, они должны это сделать, они должны поставлять по существующим газопроводам", - сказал Хохштейн на брифинге.

По его словам, Германии следует дать понять, что газопровод "Северный поток - 2" будет введен не раньше марта 2022 года.

"Если у России есть газ для "Северного потока", значит у нее есть объемы и для газотранспортной системы Украины, других маршрутов. Они должны их использовать", - подчеркнул Хохштейн.

Он добавил, что США по-прежнему негативно относятся к "Северному потоку - 2", но перешли от попыток препятствовать его строительству к сглаживанию негативных последствий эксплуатации газопровода.

Дипломат считает, что Европа этой зимой может столкнуться с нехваткой энергоносителей, если погода будет холоднее, чем обычно. По его мнению, цены на топливо будут расти в течение ближайших десяти лет.

На вопрос, способны ли США помочь Европе поставками сжиженного газа, Хохштейн также уточнил, что у американских компаний есть запасы сжиженного газа,которые было бы можно поставить в Европу, но власти США не могут диктовать им направление поставок.

Цены на газ в Европе растут последние несколько месяцев на фоне дефицита топлива в странах ЕС.

Экономика,Амос Хохштейн,Госдеп США,ЕС,РИА Новости,
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