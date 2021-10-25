В Госдепе призвали Россию поставить дополнительный газ в Европу через Украину

Представитель госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн заяявил, что Россия "может и должна" увеличить поставки газа в Европу по действующим трубопроводам, в том числе через газотранспортную систему Украины, пишет РИА Новости.
"Единственным поставщиком, который способен изменить ситуацию на европейском энергетическом рынке этой зимой, является Россия. Они могут нарастить добычу, они должны это сделать, они должны поставлять по существующим газопроводам", - сказал Хохштейн на брифинге.
По его словам, Германии следует дать понять, что газопровод "Северный поток - 2" будет введен не раньше марта 2022 года.
"Если у России есть газ для "Северного потока", значит у нее есть объемы и для газотранспортной системы Украины, других маршрутов. Они должны их использовать", - подчеркнул Хохштейн.
Он добавил, что США по-прежнему негативно относятся к "Северному потоку - 2", но перешли от попыток препятствовать его строительству к сглаживанию негативных последствий эксплуатации газопровода.
Дипломат считает, что Европа этой зимой может столкнуться с нехваткой энергоносителей, если погода будет холоднее, чем обычно. По его мнению, цены на топливо будут расти в течение ближайших десяти лет.
На вопрос, способны ли США помочь Европе поставками сжиженного газа, Хохштейн также уточнил, что у американских компаний есть запасы сжиженного газа,которые было бы можно поставить в Европу, но власти США не могут диктовать им направление поставок.
Цены на газ в Европе растут последние несколько месяцев на фоне дефицита топлива в странах ЕС.