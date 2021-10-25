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Новак предсказал скорое восстановление мирового спроса на нефть

Елена Прошина
50 минут назад

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак считает, что спрос на нефть достигнет допандемического уровня к концу 2022 года, но не уверен, что цены побьют рекорды, пишет Reuters.

Новак предсказал скорое восстановление мирового спроса на нефть
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Новака, спрос на нефть достигнет уровня, предшествующего пандемии, к концу следующего года. При этом он отметил, что трудно предсказать, достигнут ли цены на нефть рекордных максимумов, как это произошло с ценами на газ.

«Спрос (на нефть) может снизиться, так как все еще существует неопределенность. Мы также видим, что по миру распространяется еще одна волна пандемии», - сказал Новак.

По его словам, Россия ожидает, что ОПЕК+ увеличит добычу на 400 000 баррелей в сутки на встрече 4 ноября, как было согласовано ранее.

Ранее сообщалось, что Банк России повысил ценовой прогноз на нефть марки Urals на 2021 год с $65 до $70 за баррель, на 2022 год - с $60 до $65 за баррель. В 2023 году, как ожидает ЦБ, Urals будет стоить на уровне $55 за баррель, в 2024 году - $50 за баррель, пишет ТАСС.

В свою очередь Всемирный банк ожидает, что цены на нефть достигнут $70 за баррель в 2021 году и $74 - в 2022 году, пишет ТАСС.

Экономика,Александр Новак,Всемирный Банк,Центральный банк России,Правительство РФ,Reuters,ИТАР-ТАСС,
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