Новак предсказал скорое восстановление мирового спроса на нефть

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак считает, что спрос на нефть достигнет допандемического уровня к концу 2022 года, но не уверен, что цены побьют рекорды, пишет Reuters.

По словам Новака, спрос на нефть достигнет уровня, предшествующего пандемии, к концу следующего года. При этом он отметил, что трудно предсказать, достигнут ли цены на нефть рекордных максимумов, как это произошло с ценами на газ.

«Спрос (на нефть) может снизиться, так как все еще существует неопределенность. Мы также видим, что по миру распространяется еще одна волна пандемии», - сказал Новак.

По его словам, Россия ожидает, что ОПЕК+ увеличит добычу на 400 000 баррелей в сутки на встрече 4 ноября, как было согласовано ранее.

Ранее сообщалось, что Банк России повысил ценовой прогноз на нефть марки Urals на 2021 год с $65 до $70 за баррель, на 2022 год - с $60 до $65 за баррель. В 2023 году, как ожидает ЦБ, Urals будет стоить на уровне $55 за баррель, в 2024 году - $50 за баррель, пишет ТАСС.