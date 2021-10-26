Энергетический кризис ссорит европейские страны

Министры энергетики Европейского союза готовы к еще одной ссоре по поводу того, как уберечь потребителей и компании от резкого роста цен на электроэнергию и природный газ, поскольку политические и правовые ограничения не оставляют места для немедленных действий, сообщает Bloomberg.

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На экстренной встрече в Люксембурге 26 октября министры обсудят, как ЕС может дополнить меры, уже принятые странами-членами, и что можно сделать в среднесрочной перспективе для предотвращения будущих ценовых шоков.

Несколько стран призывают ЕС разработать новые инструменты вмешательства, но группа стран, включая Австрию, Данию, Финляндию и Нидерланды, готова заявить, что повышение является временным и не должно приводить к поспешным изменениям в энергетических законах блока и его амбициозных климатических реформах.

Имея разные источники энергии и промышленный потенциал, страны блока расходятся во мнениях о том, как ослабить влияние кризиса. Страны, включая Испанию и Грецию, призвали к созданию общей платформы для покупки природного газа. Франция призывает пересмотреть структуру рынка электроэнергии, а Польша хочет немедленных изменений на углеродном рынке ЕС, чтобы обуздать спекуляции.