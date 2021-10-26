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Bloomberg предположил настоящую цель «Северного потока — 2»

Елена Прошина
1 час назад

РФ построила газопровод «Северный поток — 2» с целью перенаправить экспорт нефти и газа с транзитных маршрутов, которые проходят по территории нескольких экс-республик Советского Союза и бывших стран-сателлитов. Такое мнение выразил аналитик нефтяного рынка Джулиан Ли в статье для издания Bloomberg, пишут РИА Новости.

Bloomberg назвал «истинную» цель «Северного потока — 2»
Фото: ReutersReuters

По его словам, Россия после распада СССР оказалась в затруднительном положении. Ей было необходимо, чтобы трубопроводы газа пролегали через государства, которые неожиданно оказались независимыми и иногда были настроены недружелюбно по отношению к Москве. Среди таких республик Ли выделил Молдавию, Украину и бывших членов ОВД: Чехию, Польшу, Болгарию и Румынию.

Автор материала отметил, что отношения Москвы с этими государствами менялись и не всегда в лучшую для РФ сторону. Ли подчеркнул, что в таком случае желание России покончить с зависимостью от подобных связей неудивительно.

Эксперт предположил, что именно «Северный поток — 2» станет для России решением этой проблемы. Он также не поддерживает популярное в западных странах мнение, что трубопровод создавался РФ с целью заманить Европу в «газовую ловушку».

Москва много раз подчеркивала, что «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект, который принесет выгоду не только РФ, но и Евросоюзу.

Экономика,Компании,МВД,ЕС,Bloomberg,РИА Новости,
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