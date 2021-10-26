Чиновники заговорили о "черных лебедях" в экономике

Минэкономразвития не исключает появления на рынке «черных лебедей» - трудно прогнозируемых и редких событий, которые, однако, могут иметь очень серьезные последствия. Связано это, в том числе и с неопределенностью ситуации с инфляцией.
Ранее в МЭР изменили прогноз по уровню инфляции на конец года - с 5,8% до 7,4%, пояснив, что основной вклад в это вносят цены на продовольствие, в частности, удорожание плодоовощной и мясной продукции. При этом в ведомстве не исключают, что прогноз может быть скорректирован.
«Теоретически прогноз скорее будет пересмотрен в меньшую сторону, но, с другой стороны, есть вероятность каких-то «черных лебедей», — сообщила «Известиям» замминистра экономического развития Полина Крючкова.
Вместе с тем, она призналась, что прогнозировать, где рванет, сложно. В министерстве полагают, что на инфляцию будут влиять предложение сельхозпродукции на внутреннем рынке, мировые цены, состояние глобальных логистических цепочек, а также ситуация на энергорынке в Европе. Цены тем временем растут, вот уже и российские производители колбасных изделий, вслед за производителями макаронных изделий, предупреждают о повышении на 7-20%.
Центробанк, судя по всему, тоже не испытывает оптимизма: 2 октября он принял решение повысить ключевую ставку на 75 б.п., до 7,50% годовых, и обозначил еще более высокий возможный уровень инфляции.
«Инфляция складывается значительно выше прогноза Банка России и по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%», - сообщил регулятор.
Так откуда же ждать «черных лебедей» и какие сюрпризы может преподнести инфляция?
Независимый экономист Леонид Хазанов считает, что «черный лебедь» может прилететь с мирового рынка углеводородного сырья.
- Цены на нефть и природный газ на нем сейчас находятся на максимальных уровнях из-за бушующих энергетических кризисов в Европейском союзе и Китае. Они могут продлиться несколько месяцев, пока длится сезон холодов, и затем постепенно снизиться либо наоборот внезапно обрушиться под влиянием какого-нибудь фактора, например, новостей о расконсервации ранее закрытых угольных электростанций в Европейском союзе. В наше турбулентное время все возможно.
«СП»: - Может ли существенное влияние оказать нарастающая эпидемия коронавируса?
- Бесспорно может, ведь в России растет число зараженных китайской инфекцией, да и за границей пандемия расширяется. Введение локдаунов, с одной стороны, призвано остановить распространение болезни, с другой же — может негативно ударить по экономике нашей страны. По крайней мере, сфера услуг может понести серьезные потери из-за закрытия и приостановления работы кафе, ресторанов в Москве и других городах.
Однако иного пути, похоже нет, учитывая, как несерьезно многие люди относятся к угрозе заражения коронавирусом. Я сам каждый день езжу в метро и вижу, сколько людей не «соизволяют» носить маски. Отсюда и скачок заболеваемости.
Здесь много зависит от того, насколько сильными будут карантинные ограничения, и насколько долго и широко они будут распространены. Если они будут такими же длительными и жесткими, как в прошлом году, то в экономике России однозначно может быть провал.
Также по ней может ударить ожидающееся повышение цен на продукты питания — население будет вынуждено сокращать их потребление, так как сколько-либо ощутимого увеличения доходов у него я лично не наблюдаю. Рост цен может срикошетить не только по ритейлу, но и по пищевой индустрии и далее по цепочке по сельскому хозяйству.
«СП»: - Каким образом власти могут сдержать инфляцию и могут ли?
- Мне кажется, крайне важно не допустить остановки заводов и фабрик. Для этого надо не только сдерживать подъем ставок по кредитам коммерческих банков, возможный после повышения Банком России ключевой ставки, но и не допустить роста тарифов на грузовые перевозки и энергоносители.
Как отмечает директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, во многом российская экономика является заложницей внешнеэкономических рисков: говоря о «черных лебедях» и инфляции, мы во многом ориентируемся на риск дальнейшего роста цен на энергоносители, проблемы с логистикой и нарушения в цепочки поставок комплектующих.
- Учитывая огромнейшее количество факторов и возможную реализацию рисков, которые могут усугубить текущую ситуацию, прогнозировать темпы роста инфляции становится достаточно сложно. Фактически «черный лебедь» – это событие, которое изначально кажется редким и трудно прогнозируемым, но постфактум часто оказывается вполне логичным, исходя из сложившейся ситуации. В этой связи монетарные власти не способны бороться с инфляцией эффективно, основные усилия будут направлены на купирование вытекающих из инфляции проблем, в том числе отток капитала.