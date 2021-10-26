Евросоюз подкинул Украине 600 млн евро

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о том, что Киев получил очередную порцию финансовой помощи от Евросоюза.
Он сообщил, что Брюссель выделит Украине 600 миллионов евро и назвал этот шаг свидетельством положительной оценки проведённых реформ.
«Для получения макрофинансовой помощи Украина выполнила взятые на себя обязательства по реализации структурных реформ, в частности в сфере управления государственными финансами, надлежащего управления и верховенства права, улучшения бизнес-климата и тому подобное», - сообщает пресс-служба украинского правительства.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украине следует заняться созидательной деятельностью, а не бесконечно что-то просить у других.