Евросоюз подкинул Украине 600 млн евро

«Для получения макрофинансовой помощи Украина выполнила взятые на себя обязательства по реализации структурных реформ, в частности в сфере управления государственными финансами, надлежащего управления и верховенства права, улучшения бизнес-климата и тому подобное», - сообщает пресс-служба украинского правительства.