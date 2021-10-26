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Глава Wintershall предупредил о росте цен на газ в Европе в случае суровой зимы

Глава крупнейшей немецкой газово-нефтяной компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что суровая зима в Eвропе может привести к дальнейшему росту цен на газ. Об этом сообщает ТАСС. "Цены могут пойти вверх, если зима будет очень суровой", - сказал он в ходе общения с инвесторами. При этом Мерен уточнил, что компания пока не опасается дефицита предложения газа на рынке. По его словам, ситуация с ценами может стабилизироваться, когда после запуска газопровода "Северный поток - 2" в Европу начнет поступать дополнительный газ, который "отчаянно нужен для достижения климатических целей". Ранее тот же прогноз сделал вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie по исследованиям газа и СПГ Массимо Ди Одоардо. В интервью Bloomberg он заявил, что Европа может столкнуться с нехваткой газа зимой, если холодная погода приведет к истощению запасов, в результате чего регион будет полностью зависеть от дополнительных потоков газа из России. Президент России Владимир Путин сообщил, что технологическая работа по заполнению второй нитки газопровода "Северный поток — 2" будет завершена в середине — конце декабря 2021 года и Россия будет готова начать поставки газа уже на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.

Глава Wintershall предупредил о росте цен на газ в Европе в случае суровой зимы
Марио Мерен,Владимир Путин,Bloomberg,
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