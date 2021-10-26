Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2020 год

Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно закону, принятому парламентом, доходы федерального бюджета за 2020 год составили 18 719 млрд рублей, что ниже прогнозного значения на 1 874 млрд рублей (9,1%), расходы - 22 821,5 млрд рублей. Дефицит составил 4102,5 млрд рублей.
При этом нефтегазовые доходы за прошлый год составили 5 235,2 млрд рублей или 28% от общего объема доходов федерального бюджета. А ненефтегазовые доходы выросли до 72%, составив 13 483,8 млрд рублей (в 2019 году - 60,7%).
Расходы по сравнению с 2019 годом выросли на 25,3%. В 2020 году до 4,5 трлн рублей был увеличен резервный фонд правительства России. 2,8 трлн рублей из него было направлено на предотвращение ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, а также на профилактику и устранение последствий распространения COVID-19.
Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия «начинает слезать с нефтегазовой иглы» и это укрепляет суверенитет страны. В ходе пресс-конференции в 2020 году глава государства подчеркнул, что 70 процентов бюджета России формируются не за счет нефтяных доходов. По его данным, падение ВВП России в 2020-м составило 3,6 процента - это меньше, чем в США и многих странах Евросоюза.