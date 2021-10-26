Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2020 год

Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год. Документ опубликован на портале правовой информации.

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Согласно закону, принятому парламентом, доходы федерального бюджета за 2020 год составили 18 719 млрд рублей, что ниже прогнозного значения на 1 874 млрд рублей (9,1%), расходы - 22 821,5 млрд рублей. Дефицит составил 4102,5 млрд рублей.

При этом нефтегазовые доходы за прошлый год составили 5 235,2 млрд рублей или 28% от общего объема доходов федерального бюджета. А ненефтегазовые доходы выросли до 72%, составив 13 483,8 млрд рублей (в 2019 году - 60,7%).

Расходы по сравнению с 2019 годом выросли на 25,3%. В 2020 году до 4,5 трлн рублей был увеличен резервный фонд правительства России. 2,8 трлн рублей из него было направлено на предотвращение ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса, а также на профилактику и устранение последствий распространения COVID-19.