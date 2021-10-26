В США сочли санкции против России неэффективными

Журналисты Washington Post усомнились в эффективности санкционных мер США в отношении России. В статье отмечается, что властям, в частности, приходится разрешать сотрудничество с организациями из санкционных списков. По мнению авторов, инструменты давления не сработали и в случае с «Северным потоком-2», который был успешно достроен в сотрудничестве с ФРГ.

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По данным издания, больше всего санкционных мер было принято в период президентского срока Дональда Трампа. С 2016 по 2020 год в санкционные списки было внесено почти 3800 физических лиц, организаций и государств. В отличие от администрации Трампа, при Бараке Обаме власти наложили только 2350 санкций. В статье отмечается, что по состоянию на октябрь 2021 года власти наложили в десять раз больше ограничений, чем во время теракта 11 сентября.

Несмотря на это, журналисты отмечают, что ряд мер показали неэффективность, в частности, в области политического давления. По мнению авторов статьи, уже сейчас американские власти вынуждены выдавать разрешения на сотрудничество с организациями, внесёнными в санкционные списки. Главной проблемой Washington Post считает риск потерять партнёров, как в ситуации с «Северным потоком-2», когда газопровод был достроен, несмотря на призывы к новым санкциям против «Газпрома» от сенатора Теда Круза.

«В худшем случае Соединённые Штаты заставят страны искать криптовалютные альтернативы американскому доллару и системам финансовых транзакций, в которых доминируют США», — говорится в статье.