Банки испугались ухода клиентов к теневым кредиторам

Принятие законопроекта о расширении полномочий Банка России в сфере кредитования может привести к росту «теневого рынка финансирования». Об этом говорится в письме Ассоциации банков России в адрес Минфина, пишет РБК.

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Ранее ЦБ России во второй раз за год ужесточил требования для банков по выдаче кредитов. С 1 октября повышены надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях. По мнению регулятора, надбавки сделают менее рентабельным для банков кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина также отмечала, что в России сохраняются высокие темпы роста в необеспеченном кредитовании, которые могут «привести к накоплению рисков, если их не охладить». Руководитель Банка России настаивала на том, что необходимо пополнить арсенал инструментов регулятора лимитами на рискованное кредитование. Законопроект об ограничениях на число кредитов был внесен на рассмотрение Госдумы и принят в первом чтении.

В своем письме в адрес Минфина Ассоциация банков России отметила, что наделение регулятора правом прямого запрета на выдачу определенных видов кредитов, может иметь системные риски для заемщиков.

Банки опасаются, что столкнувшись с отказами, заемщики не откажутся от планов взять кредит и уйдут в сектор «теневого финансирования»: начнут оформлять рассрочки у торговых посредников или небанковских экосистем, заключать сделки лизинга или обращаться к нелегальным кредиторам.

При этом директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов назвал письмо «пугалкой» и «попыткой нагнать жути».