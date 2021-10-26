Молдавию предостерегли от «газовых трюков» по примеру Украины

Директор Института национальной энергетики, главред журнала «Газпром» Сергей Правосудов считает, что Молдавия, отказавшаяся от российского газа, может повторить "трюк" Украины, которая вынуждена покупать "голубое топливо" через посредников в Европе, пишет "ФАН" .

«Есть Украина, которая покупает российский газ через посредников в Европе, и платит еще комиссии трейдерам за транспортировку газа. Молдавия, теоретически, может повторить этот трюк, но цены будут выше», — сказал Правосудов в эфире медиацентра «Патриот».

При этом он уверен, что сторонам удастся достичь компромисса, и часть долговых обязательств Молдавии за газ может быть погашена акциями компании «Молдовагаз».

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что страна не признает исторический долг перед «Газпромом». Для минимизации энергокризиса власти страны ищут альтернативные источники. В свою очередь "Газпром" готов пролонгировать существующий договор с Молдавией и предложил 25%-ную скидку от рыночной цены с учетом резкого скачка цен. Но для этого Кишинев должен погасить задолженность в размере 709 млн долларов с учетом просрочки.