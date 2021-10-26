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Молдавию предостерегли от «газовых трюков» по примеру Украины

Елена Прошина
1 час назад

Директор Института национальной энергетики, главред журнала «Газпром» Сергей Правосудов считает, что Молдавия, отказавшаяся от российского газа, может повторить "трюк" Украины, которая вынуждена покупать "голубое топливо" через посредников в Европе, пишет "ФАН".

Молдавию предостерегли от «газовых трюков» по примеру Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть Украина, которая покупает российский газ через посредников в Европе, и платит еще комиссии трейдерам за транспортировку газа. Молдавия, теоретически, может повторить этот трюк, но цены будут выше», — сказал Правосудов в эфире медиацентра «Патриот».

При этом он уверен, что сторонам удастся достичь компромисса, и часть долговых обязательств Молдавии за газ может быть погашена акциями компании «Молдовагаз».

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что страна не признает исторический долг перед «Газпромом». Для минимизации энергокризиса власти страны ищут альтернативные источники. В свою очередь "Газпром" готов пролонгировать существующий договор с Молдавией и предложил 25%-ную скидку от рыночной цены с учетом резкого скачка цен. Но для этого Кишинев должен погасить задолженность в размере 709 млн долларов с учетом просрочки.

Экономика,Сергей Правосудов,Газпром,
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