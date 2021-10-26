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Украина предложила России продлить контракт на транзит газа

Газета.Ru
55 минут назад

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина предлагает РФ продлить газовый транзитный контракт, не дожидаясь окончания действующего в 2024 году. Об этом сообщает "ТСН".

Киев выступил с предложением к России по транзиту газа
Фото: ReutersReuters

"Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт – не дожидаясь 2024 года. Возможность есть. Хоть сегодня мы готовы подписать контракт на следующие 10–15 лет с объемами транзита не менее 45 миллиардов кубометров газа в год", — рассказал Макогон.

Он подчеркнул, что Россия пока на это предложение не ответила. Макогон утверждает, что гарантии предприятию мер по сохранению транзита газа через Украину после запуска "Северного потока – 2", о которых заявляли ФРГ и США, имею декларативный характер и не подкреплены реальными механизмами. Он отметил, что "отсутствуют документы, фактически описывающие этот процесс".

Транзит газа через Украину сократился в два раза

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, то Киев ответит "ассиметричными шагами", если Россия прекратит поставки газа в страну.

Экономика,Сергей Макогон,Дмитрий Кулеба,
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