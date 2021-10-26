Киев выступил с предложением к России по транзиту газа

"Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт – не дожидаясь 2024 года. Возможность есть. Хоть сегодня мы готовы подписать контракт на следующие 10–15 лет с объемами транзита не менее 45 миллиардов кубометров газа в год", — рассказал Макогон.