Россия игнорирует запрос Украины на транзит газа

Киев предложил Москве продлить контракт по транзиту газа до окончания действующего. Россия на предложение не отвечает. Об этом сообщи генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Что касается дальнейших шагов, то мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт — не дожидаясь 2024 года. Возможность есть», — приводит слова Сергея Макогона ТСН.
Гендиректор «Оператора ГТС Украины» отметил, что Киев готов как можно скорее подписать соглашение на 10-15 лет по транзиту «не менее 45 млрд кубометров в год». Россия, по словам Макогона, на предложение «не отвечает».
Ранее сообщалось, что отказавшись от контракта на прямую поставку газа из России президент Украины Владимир Зеленский совершил преступление. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев. Цены на газ в Украине достигли исторического максимума.