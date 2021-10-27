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Молдавия купила газ у Нидерландов

Елена Прошина
1 час назад

Нидерландская компания Vitol выиграла тендеры, объявленный властями Молдавии, на поставку природного газа, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на молдавское Агентство публичной собственности.

Молдавия купила газ у Нидерландов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Vitol входит в тройку мировых перевозчиков нефтепродуктов. Компания победила в тендере, запущенном Energocom. Согласно контракту, завтра в Республику Молдова будет доставлен 1 млн кубометров природного газа, следует из сообщения.

Тем временем, «Газпром» предложил Молдавии скорректировать соглашение о свободной торговле с Евросоюзом и отложить реформы энергетического рынка в обмен на более дешевый газ. Встреча молдавских чиновников и главы российской компании Алексея Миллера пройдет 27 октября в Санкт-Петербурге.

Правительство Молдавии на фоне спора с российской компанией «Газпром» решило закупить газ у Польши. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Кишинев подписал контракт на пробную закупку 1 миллиона кубометров газа. Договор заключен между молдавской госкомпанией Energocom и польской PGNiG. Молдавские власти подчёркивают, что это первая покупка газа из альтернативных источников в истории страны.

Кроме того, Украина на условии возврата поставит газ Молдавии, которая столкнулась с дефицитом топлива на фоне затянувшихся переговоров с «Газпромом».

Экономика,Алексей Миллер,Газпром,ЕС,
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