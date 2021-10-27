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Депутат Волынец посоветовал украинцам запасаться навозом из-за энергокризиса

Газета.Ru
1 час назад

Депутат Верховной рады Михаил Волынец заявил, что из-за нехватки энергоресурсов в стране скоро закроют все социальные объекты. Об этом он сказал в эфире телеканала "Наш".

В Раде посоветовали украинцам запасаться навозом
Фото: Markus Schreiber/APMarkus Schreiber/AP

"Надо предупредить людей, чтобы в сельской местности хотя бы кизяки собирали и сушили", - сказал Волынец.

По его словам, украинцам нужно надеяться на себя, а не на такую власть. Ранее лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала причины энергетического кризиса на Украине. По ее словам, происходящее в стране связано с некомпетентностью властей и "коррупционными махинациями с перепродажей украинского газа", последствия которой вскоре отразятся на гражданах и бизнес-сфере.

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что в подземных газохранилищах Украины достаточно газа для отопительного сезона. Между тем в министерстве энергетики Украины сообщили, что запасов угля на тепловых электростанциях госкомпании "Центрэнерго" хватит примерно на одну-две недели.

Экономика,Михаил Волынец,Юрий Витренко,Юлия Тимошенко,Верховная Рада,
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