50 рублей за доллар: эксперт спрогнозировал рост рубля

Достижение Россией исторического максимума международных резервов говорит о стабильной макрофинансовой ситуации и национальная валюта должна резко подорожать. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал экономист Игорь Костиков.

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Ранее Центробанк сообщил, что впервые объем международных резервов Российской Федерации достиг отметки в 618,2 млрд долларов США.

По словам Игоря Костикова, рост международных резервов говорит о стабильной макрофинансовой ситуации и должен положительно сказаться на оценке национальной валюты.

«Наша валюта при таком уровне международных резервов должна резко подорожать. То есть оценка рубля при таких резервах должна быть пятьдесят рублей за доллар. Еще к укреплению рубля должны привести растущие цены на энергоресурсы, которые являются нашим основным экспортным товаром», - уверен экономист.

Сегодня на открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю вырос на 6,5 копеек и составил 69,5675 рубля. Курс евро поднялся на 5 копеек и составил 80,65 рубля, сообщает ТАСС.