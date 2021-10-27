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50 рублей за доллар: эксперт спрогнозировал рост рубля

Алиса Селезнёва
1 час назад

Достижение Россией исторического максимума международных резервов говорит о стабильной макрофинансовой ситуации и национальная валюта должна резко подорожать. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал экономист Игорь Костиков.

50 рублей за доллар: эксперт спрогнозировал рост рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Центробанк сообщил, что впервые объем международных резервов Российской Федерации достиг отметки в 618,2 млрд долларов США.

По словам Игоря Костикова, рост международных резервов говорит о стабильной макрофинансовой ситуации и должен положительно сказаться на оценке национальной валюты.

«Наша валюта при таком уровне международных резервов должна резко подорожать. То есть оценка рубля при таких резервах должна быть пятьдесят рублей за доллар. Еще к укреплению рубля должны привести растущие цены на энергоресурсы, которые являются нашим основным экспортным товаром», - уверен экономист.

Сегодня на открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю вырос на 6,5 копеек и составил 69,5675 рубля. Курс евро поднялся на 5 копеек и составил 80,65 рубля, сообщает ТАСС.

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При этом эксперты, опрошенные Life, считают, что у рубля осталась пара месяцев на укрепление, после чего доллар вернется к росту. Нижней границей падения американской валюты они назвали 67 - 68 рублей. Так, старший аналитик Forex Optimum Александр Розман назвал пиком укрепления российской валюты ноябрь - начало декабря.

Экономика,Игорь Костиков,Московская биржа,Центральный банк России,ИА Sputnik,ИТАР-ТАСС,
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