Скидка с условием: «Газпром» поставил Молдавию перед выбором

«Газпром» предлагал Молдавии изменить соглашение о свободной торговле с ЕС и отложить согласованные с Брюсселем реформы энергетического рынка в обмен на поставки газа из России по более низкой стоимости. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Издание сообщило, что российская компания хотела, чтобы Молдавия отложила выполнение правил ЕС, требующие либерализации газовых рынков и усиления конкуренции. Собеседники издания отметили, что Москва якобы воспринимает переговоры по газу как часть более широкого политического урегулирования с Молдавией после того, как президентом страны стала Майя Санду, которая настроена на активное развитие отношений с ЕС.

«"Газпром" ведет переговоры с контрагентом о продлении контракта на поставку газа в Молдову исключительно на коммерческих условиях. Комментировать соглашения Молдовы с другими поставщиками не считаем корректным», — говорится в ответе «Газпрома» на публикацию Financial Times.

Ранее «Газпром» заявил о готовности продолжать поставки газа в Молдавию, если сторона погасит долг в 700 миллионов долларов. В противном случае с 1 декабря поставки газа в республику могут быть остановлены. 25 октября вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Москве заявил, что властям Молдавии следует провести независимый аудит исторических долгов перед «Газпромом» до того, как признавать обязательства по ним.

1 октября компания «Газпром» приняла решение продлить контракт с Молдавией на поставку газа на месяц, при этом стоимость топлива повысилась до 790 долларов за 1000 кубометров. Компания «Молдовагаз» 6 октября сообщила о превышении потребления газа в Молдавии поставок топлива из России, что может повлечь за собой проблемы с поставкой электроэнергии.

В стране 13 октября ввели «режим тревоги» в связи с ситуацией в газовом секторе. А 22 октября парламент Молдавии ввел в стране на 30 суток режим ЧП из-за дефицита газа. В постановлении сказано, что за этот период Комиссия по чрезвычайным ситуациям примет меры по оперативной закупке недостающих объемов голубого топлива.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица на брифинге 19 октября заявила, что Молдавия находится в поисках альтернативных путей импорта газа, продолжая при этом переговоры с «Газпромом».

22 октября Гаврилица заявила, что стране не удалось окончательно договориться с «Газпромом», и «нет даже уверенности, что она в конце концов будет достигнута».

25 октября Кишинев подписал контракт на пробную закупку 1 млн куб. м газа у Польши. Договор был подписан между Energocom и польской PGNiG. С Украиной Молдавия подписала соглашение на поставку 700 млн кубометров газа.