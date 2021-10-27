С миру по нитке: Молдавия взяла газ в долг у Украины и Румынии

Украина и Румыния одолжили Молдавии газ, чтобы последняя могла сбалансировать давление в газотранспортной системе. Об этом сообщила пресс-служба компании «Молдоватрансгаз» на своей странице в Facebook.

Уточняется, что республика будет использовать предоставленные ресурсы до 31 октября 2021 года. Ей нужно будет вернуть долг после получения необходимого количества топлива.

Компания «Молдоватрансгаз» с 22 октября является ответственной за обеспечение непрерывной передачи природного газа и поддержание обслуживания сетей.

1 октября «Газпром» решил продлить контракт с Молдавией на поставку газа на месяц, при этом стоимость топлива повысилась до 790 долларов за 1000 кубометров. Компания «Молдовагаз» 6 октября сообщила о превышении потребления газа в Молдавии поставок топлива из России, что может повлечь за собой проблемы с поставкой электроэнергии.

В стране 13 октября ввели «режим тревоги» в связи с ситуацией в газовом секторе. 22 октября парламент Молдавии ввел в стране на 30 суток режим ЧП из-за дефицита газа. В постановлении сказано, что за этот период Комиссия по чрезвычайным ситуациям примет меры по оперативной закупке недостающих объемов голубого топлива.

В тот же день премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что стране не удалось окончательно договориться с «Газпромом», и «нет даже уверенности, что она в конце концов будет достигнута».

25 октября Кишинев подписал контракт на пробную закупку 1 млн куб. м газа у Польши. Договор был подписан между Energocom и польской PGNiG. С Украиной Молдавия подписала соглашение на поставку 700 млн кубометров газа.