Украину расстроило заключение ФРГ по «Северному потоку-2»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве расстроены из-за решения Минэкономики Германии по газопроводу «Северный поток-2». Об этом сообщает УНИАН.

Накануне Министерство экономики и энергетики Германии заключило, что сертификация «Севпотока-2» не угрожает безопасности поставок газа в Евросоюз.

«Что касается решения немецкого регулятора, то мы расстроены. И уже есть позиция «Нафтогаза» по этому вопросу, то есть непосредственно компании, которая вовлечена в этот процесс. И мы доведем свою позицию до немецких партнеров», – приводит его слова агентство.

Украина собирается следить за тем, чтобы решение «не принималось поспешно, быстро, без тщательного анализа и изучения». Конечной целью является применение к функционированию газопровода Третьего энергетического пакета Евросоюза по ограничению монополии поставщиков газа, добавил Кулеба.

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, в свою очередь, написал на своей странице в Facebook, что Министерство экономики и энергетики Германии отметило перечень стран, с которыми были проведены консультации, но в этом списке нет Украины.

«Это очень печально», – заключил Витренко.